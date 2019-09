16:17 Uhr

Das Jugendfest in Krumbach wurde zur großen Feier für alle

Ein besonderes Highlight war beim Jugendfest im Krumbacher Stadtgarten zu vorgerückter Stunde der Auftritt der Band Lienne aus Augsburg. Musikalisch war am Samstag mit Auftritten von verschiedenen Künstlern auf zwei Bühnen durchgehend für Unterhaltung gesorgt. Verteilt über den gesamten Stadtgarten boten viele Vereine ein buntes Programm an.

Der Krumbacher Stadtgarten verwandelte sich am Samstag zur riesigen Spielwiese für Kinder Jugendliche und Erwachsene mit vielen Aktionen und einem Unterhaltungsprogramm auf zwei Bühnen.

Von Monika Leopold-Miller

Es gehört schon Mut dazu, ein Fest in dieser Größenordnung im Spätsommer im Freien zu planen. Doch der Mut wurde belohnt. Am Samstag fand im Krumbacher Stadtgarten das Jugendfest Young Beats statt bei herrlich mildem Spätsommerwetter mit viel Sonnenschein.

Der Stadtgarten verwandelte sich an diesem Tag in eine riesige Spiel- und Unterhaltungswiese für Jung und Alt. Auf zwei Bühnen traten Musiker und Künstler auf. Darunter waren Newcomer aus der Region, beispielsweise die Snoring Pins aus Krumbach, ebenso wie bereits bekannte Künstler aus dem weiteren Umkreis, wie die Band Lienne aus Augsburg. Die Leistungsturnerinnen des TSV Krumbach beeindruckten mit ihrem Auftritt ebenso wie die Hiphop-Crew Prestige des Tanzstudios Damerau.

Rund 20 Vereine und Organisationen aus dem Raum Krumbach sind dabei

Neben den Bühnen sorgten rund 20 Vereine und Organisationen für viel Spaß und Action. Sehr beliebt war unter anderem bei groß und klein das Sumo-Ringen, das die Junge Union Krumbach anbot. Verpackt in einem dicken Anzug konnte man seine Kräfte an einem Gegner messen. Bis in die Dunkelheit hinein war hier der Andrang groß. Bei der Alpenvereinssektion Krumbach wagten viele eine Kletterpartie auf einen Baum, natürlich sicher angeseilt. Noch höher hinaus ging es mit der Drehleiter der Krumbacher Feuerwehr. Aus 30 Metern Höhe konnte man das Fest im Stadtgarten und die Umgebung von oben bestaunen. Am Stand des Jugend-Rot-Kreuzes frischte mancher Besucher seine Kenntnisse in Erster Hilfe auf oder versuchte sich an einer Wiederbelebungspuppe. Das Juze bot zum Spielen einen Tischkicker an, die SpVgg Krumbach/AWO dagegen einen großen Menschenkicker.

Der Krumbacher Reit- und Fahrverein hatte seine Pferde Pauli und Moritz mitgebracht. Die beiden ließen sich von den Besuchern mit leckeren Karotten verwöhnen.

An mehreren Ständen konnte man sich mit feinem Essen und Trinken versorgen.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurden die Aktionen der Vereine und Organisationen gut angenommen. Der Tag bot viele Möglichkeiten, etwas auszuprobieren, das man noch nicht kannte, aber gerne mal versuchen wollte.

Der Grund für das Fest war der Geburtstag der AWO Krumbach. Seit 70 Jahren ist die AWO für Menschen in der Region ehrenamtlich tätig. Das nahmen die Verantwortlichen zum Anlass, ein großes Jugendfest zu veranstalten.

Das Krumbacher Veranstaltungsteam strahlte mit der Sonne um die Wette

So strahlte am Samstag nicht nur die Sonne, sondern auch das Veranstaltungsteam, das diesen Tag ins Lebens gerufen hatte. Federführend waren Andreas und Susanne Götzinger, Melissa Niedermair, Birgit Baumann, Shereen Ohnesorge-Gaa, Moderator Marc Hettich und ein großer Helferkreis im Hintergrund. Die Nachfrage, ob es in der Zukunft wieder ein Jugendfest geben wird, wurde von den Organisatoren zumindest nicht verneint.

