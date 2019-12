vor 18 Min.

Dieb klaut Anhängerdeichsel aus Schuppen

Aus einem Schuppen in der Balzhauser St.-Leonhard-Straße wurde eine Anhängerdeichsel im Wert von 600 Euro gestohlen. (Symbolbild)

Aus einem Schuppen in der Balzhauser St.-Leonhard-Straße wurde eine Anhängerdeichsel im Wert von 600 Euro gestohlen.

In der Zeit von Montag, 23. Dezember, 14 Uhr bis Sonntag, 29. Dezember, 13.30 Uhr wurde Angaben der Polizei zufolge von einem Anwesen in der St.-Leonhard-Straße in Balzhausen eine Anhängerdeichsel gestohlen.

Die Polizei taxiert den Wert des Diebesguts auf rund 600 Euro. Der Anhänger, an dem die Deichsel montiert war, befand sich in einem Schuppen auf dem Grundstück. Die Deichsel hatte einen Hydraulik- und Stromanschluss.

Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-111 zu melden. (zg)

Themen folgen