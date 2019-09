vor 15 Min.

Dieb klaut Flügelhorn bei der Krumbacher Festwoche

Nach dem Auftritt bei der Krumbacher Festwoche wurde einem Musiker das Flügelhorn aus dem Festzelt gestohlen.

Bereits am 4. September gegen Mitternacht kam es auf dem Festplatz in der Jochnerstraße, während der „Festwoche“ zum Diebstahl eines Flügelhorns. Wie die Polizei berichtet, wurde das Instrument von einem Musiker mitsamt dem Koffer nach dem Auftritt in einem dafür vorgesehenen Bereich des Festzeltes abgelegt. Hier standen auch bereits eine Vielzahl anderer Instrumente.

Von dort wurde es laut Polizei aber durch einen bislang unbekannten Täter gestohlen. Der Wert des Instrumentes betrug etwa 2600 Euro. Zeugen welche Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefonnummer 08282 / 905-0 zu melden. (zg)

