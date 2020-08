vor 7 Min.

Ein Leistungsabzeichen der Jugendwarte

Das erste Leistungsabzeichen im Landkreis in diesem Jahr musste unter erschwerten Bedingungen abgelegt werden

Vor Kurzem fand auf dem Feuerwehrhof in Krumbach ein Leistungsabzeichen „die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ statt. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde unter erschwerten Bedingungen geübt, so musste während des Abzeichens eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Auch war es das erste Leistungsabzeichen im Landkreis in diesem Jahr.

Vor den Augen der Schiedsrichter Kreisbrandmeister Franz Durm, Steffi Kugelmann und Michael Schneider legten die Teilnehmer aus unterschiedlichen Wehren das Abzeichen ab. Hierbei mussten nicht nur Fragen rund um den technischen Hilfseinsatz beantwortet werden, es mussten auch Truppweise verschiedene Gerätschaften erklärt und vorgeführt werden. Abschließend wurde ein Übungsaufbau, wie er bei einem reellen Einsatz Standard sein sollte, aufgebaut.

Vier Kameraden, Andreas Strobel (Attenhausen) Tobias und Fabian Klein (Billenhausen) und Markus Link (Krumbach), konnten die höchste Stufe 6, Gold-Rot, in Empfang nehmen. Sina Ingber (Deisenhausen) Stufe 5, Steffen Baumgart (Bayersried) und Daniel Hiller (Weiler) Stufe 2 sowie Andreas Döring und Leonhard Langhans (beide Bayersried) Stufe 1.

Gerade hierdurch zeigte sich einmal mehr die gute, kameradschaftliche Zusammenarbeit über die einzelnen Feuerwehren hinweg. Um die coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten, musste dann auch beim „Gruppenfoto“ auf den nötigen Abstand geachtet werden. (pm)

