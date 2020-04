vor 36 Min.

Ein Zaun der Nächstenliebe in Krumbach

In der Karl-Mantel-Straße wird aus einem Bauzaun ein „Gabenzaun“. Wie das Projekt funktioniert

Von Elisabeth Schmid

Ein einfacher Bauzaun steht auf dem Parkplatz des Modehauses Obermeier in Krumbach. Doch diesen Zaun könnte man als Zaun der Nächstenliebe und der Menschlichkeit bezeichnen. Wegen der anhaltenden Corona-Krise hat die Krumbacher Tafel vorübergehend geschlossen. Davon betroffen sind bedürftige Menschen in Krumbach. Deswegen hatte Brigitte Obermeier-Schober (Inhaberin des Krumbacher Modehauses Obermeier) mit ihrem Team die Idee, mithilfe eines Zauns eine besondere Aktion für die Menschlichkeit auf den Weg zu bringen.

Auf dem Parkplatz des Modehauses Obermeier befindet sich der „Gabenzaun“. Auf unserem Foto Brigitte Obermeier-Schober. Die Inhaberin des Modehauses Obermeier und Bürgermeister Hubert Fischer. Bild: Elisabeth Schmid

Die Aktion wurde mit Einverständnis der Tafel ins Leben gerufen. Nach dem Motto „Bürger helfen Bürger“ können alle Menschen, die Lebensmittel übrig haben, an diesen Zaun ihre Gaben zu hängen. So wird der Zaun zum „Gabenzaun“. Es können außer Lebensmittel auch gerne kleine Geschenke für Kinder an den Zaun gehängt werden. Gerade jetzt vor Ostern wäre das wichtig, sagt Brigitte Obermeier-Schober. „Die Spenden sollten in einer gut verschlossenen Plastiktüte sein.

Ein kleiner Gruß wäre nett

Man kann auch gerne einen Zettel dranhängen, worauf steht, was in den Tüten ist. Vielleicht noch ein kleiner Gruß dazu das wäre doch nett“, ergänzt Brigitte Obermeier-Schober. Weiter betont sie: Es muss aber bei der Annäherung an den Zaun genau auf die Einhaltung des Abstandes zwischen den einzelnen Menschen geachtet werden. Sollte das nicht der Fall sein, müsse dieses soziale Projekt eingestellt werden.

Jeder der Hilfe brauche, habe rund um die Uhr Zugang zu dem Parkplatz. Dort könne Ware angebracht oder auch abgeholt werden. Auch Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer war vor Ort, um sich ein Bild von diesem Projekt zu machen. Er begrüßt die Initiative des Modehauses Obermeier. Er hofft, dass die Bürger der Stadt die Hilfe annehmen und sich vernünftig verhalten. Mit Herz und Verstand den bedürftigen Bürgern helfen, das ist das Anliegen von Brigitte Obermeier-Schober und ihrem Team.

