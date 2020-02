vor 45 Min.

Ein neuer Kinderhort für Krumbach?

In diesem Gebäude sind zwei Gruppen des Krumbacher Kinderhorts untergebracht. Eine weitere im Bereich des Pfarrheims St. Michael. Ist der Neubau eines Kinderhorts notwendig? Darüber wurde am Montagabend im Krumbacher Stadtrat debattiert.

Lange Diskussion am Montagabend im Krumbacher Stadtrat. Warum so mancher Rat noch Klärungsbedarf sieht.

Von Peter Bauer

Braucht Krumbach einen neuen Kinderhort? Und wie könnte so ein Projekt gestaltet werden? Dieses Thema wurde am Montagabend in der Krumbacher Stadtratssitzung umfassend debattiert. Am Ende sprach sich der Stadtrat einstimmig für eine „Weiterverfolgung der Grundlagenermittlung für den Neubau eines Kinderhorts in der Nachbarschaft des Pfarrheimes St. Michael“ aus. Zudem stimmte der Stadtrat zu, zusätzlich zu einem Raumprogramm eines bis zu viergruppigen Kinderhorts die „Unterbringung von Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes im Neubau des Kinderhortes umzusetzen.“

Die Stadt nimmt Kontakt mit mindestens drei geeigneten Architekturbüros auf. Auf Wunsch vieler Räte sicherten Bürgermeister Hubert Fischer und die Verwaltung zudem zu, dass der Stadtrat zum Thema auch noch umfassende grundlegende Informationen erhält. Denkbar ist zu dieser Thematik auch eine Elternbefragung.

Ein bis zu viergruppiger Hort denkbar

Entschieden ist noch nichts, aber die Möglichkeit, dass ein bis zu viergruppiger Hort neu gebaut wird, steht damit im Raum. Bürgermeister Hubert Fischer wies darauf hin, dass das Schulamt mit steigenden Schülerzahlen und damit mit fünf statt bisher vier Einstiegsklassen rechne. Gesetzlich gebe es zudem ab 2025 im Grundschulbereich einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung. Räumlich gebe es keine andere Möglichkeit als die Neugestaltung eines Kinderhorts getrennt von der Grundschule zu realisieren. Oder gibt es doch noch Möglichkeiten für ein Gesamtkonzept, eine Angliederung des Horts an die Schule? Wie sieht konkret die Abstimmung der Ganztagesbetreuungen an der Grundschule und im Hort aus?

Alle Räte sprachen sich mit Nachdruck für die Sicherstellung der Kinderbetreuung aus, aber nicht wenige sahen im Detail noch erheblichen Diskussionsbedarf. Wiederholt betont wurde, dass es keine Vorabfestlegung auf einen viergruppigen Neubau geben solle.

Themen folgen