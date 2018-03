vor 54 Min.

Ein positives Bild von der eigenen Stadt entwickeln

Bürgermeister Georg Schwarz warb in seinem Vortrag über die Entwicklung und die Projekte der Stadt dafür, einen positiven Blick auf Thannhausen zu entwickeln.

Von Stefan Reinbold

In Thannhausen wird viel gemacht, das konnte man schon an der Länge des Vortrags sehen, den Bürgermeister Georg Schwarz anlässlich der Bürgerversammlung in der Aula der Anton-Höfer-Grundschule hielt. Dabei ging er auf die großen Projekte, die die Stadt in diesem und in den kommenden Jahren stemmen wird, ein. Darunter sind mit der Sanierung der Dreifachturnhalle mit einem Anteil der Stadt von rund 400000 Euro, dem dritten Kindergarten mit geschätzten Kosten von mehr als 2 Millionen Euro, dem Hochwasserschutz mit einem Kostenvolumen von rund 2,5 Millionen Euro und der Sanierung des historischen Rathauses für knapp eine Million Euro die bereits bekannten großen Brocken vertreten.

Wirksamer Hochwasserschutz bis 2020

Wichtig sei für die Stadt, dass zum Jahr 2020 ein wirksamer Hochwasserschutz für die Stadt bestehen soll. Etwa 170000 Euro werden in diesem Jahr noch für die Errichtung einer weiteren Fahrzeughalle für die Feuerwehr investiert. Dabei, so Schwarz, sei das noch die billigste Lösung. In diesem Bereich sorgten verschiedene, nicht immer nachvollziehbare Auflagen für eine Verteuerung der Projekte. Nicht abschätzbar seien zum jetzigen Zeitpunkt die Kosten für die Erschließung neuer Trinkwasserquellen in der Tiefe. Glücklicherweise können wohl im Bereich der jetzigen Trinkwasserbrunnen auch die Tiefbrunnen geschlagen werden.

Erfreulich für Thannhausen habe sich die Bevölkerung entwickelt. 3144 Frauen stehen 3017 Männer gegenüber. Während vor knapp zehn Jahren noch ein Rückgang der Bevölkerung auf rund 5600 Bürger prognostiziert wurde, liegt die Zahl aktuell bei 6161. „Das ist kein schlechtes Zeichen“, sagte Schwarz und fügte hinzu: „Ich verlass mich ungern auf Statistiken.“ Hätte man sich mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung von den düsteren Prophezeiungen leiten lassen, wäre die Überraschung jetzt groß gewesen.

Citymanager für die bessere Vermarktung der Innenstadt

Weiter festhalten will die Stadt auch am Ausbau des Glasfasernetzes. Nachdem nun erneut ein Förderprogramm aufgelegt wird, habe sich die Stadt dafür beworben. Bislang werden nur im Gewerbegebiet nordöstlich der Stadt und in Burg Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit 100 Megabit pro Sekunde erreicht. Schwarz ist überzeugt: „Die Glasfaserkabel müssen bis ins Haus führen, das ist die Zukunft.“

In die soll auch der vom Beirat Innenstadtentwicklung beschlossene Citymanager weisen. Die Kosten dafür werden teilweise auch von Gewerbetreibenden übernommen.

Was den dritten Kindergarten betrifft, hat die Stadt das Schullandheim am Alpenblick ins Auge gefasst. Bis Ende April soll das Gutachten vorliegen, das der Stadt als Entscheidungsgrundlage dienen soll, ob sich das bis dato noch im Besitz der Stadt Augsburg befindliche Gebäude aus baulicher Sicht für das Vorhaben eignet. Einen Schritt weiter ist die Stadt beim Neubau anstelle des Kreuzwirts. Hier steht bereits der Termin für den Notar.

Etwas leiser ist es dagegen zuletzt um den geplanten Rückbau der Christoph-von-Schmid-Straße geworden. Hier wurde im Hintergrund noch darüber verhandelt, wer künftig für die aktuell noch im Besitz des Bundes befindliche Straße zuständig sein wird. Jetzt steht fest: Von der Kreuzung zur Bahnhofstraße bis St. Maria übernimmt künftig der Freistaat die Verantwortung, während die Edelstetter Straße und die Augsburger Straße bis zur Umgehungsstraße im Osten künftig als Ortsstraßen in die Zuständigkeit der Stadt fallen.

Zum Schluss seines Vortrags warb Schwarz dafür, die Stadt mit ihren Attraktionen durchaus positiv zu betrachten.

Bürgerinitiative gegen Beatussteig: „Uns geht es um die Natur“

Nach dem Vortrag des Bürgermeisters zur Lage der Stadt dient eine Bürgerversammlung auch dazu, den Bürgern Gehör zu verschaffen. Diese Gelegenheit nutzten die Thannhauser am Montagabend. So wurde etwa moniert, warum „hoch bezahlte Planungsingenieure“ Kostenkalkulationen, etwa beim Hochwasserschutz, aufstellten, die hinterher nicht stimmten. Bürgermeister Georg Schwarz verwies darauf, dass die Situation am Markt derzeit schwer kalkulierbar sei. So hätte die Stadt teils auf die Ausschreibungen zur Sanierung der Dreifachturnhalle überhaupt keine Angebote erhalten.

Ein weiterer Bürger mahnte an, bei all den Großprojekten, die die Stadt in den kommenden Jahren anpacken will, nicht die kleinen Probleme zu vergessen. So gebe es etwa zahlreiche Stolperfallen auf kaputten Gehwegen, etwa in der Bürgermeister-Raab-Straße, oder große Pfützen in der Jakob-Zwiebel-Straße, die, wenn Autos durchfahren, Fußgänger regelrecht duschen. Was die Bürgermeister-Raab-Straße betreffe, erklärte Schwarz, dass die Stadt die Sanierung der kompletten Straße anstrebe, die Maßnahme aber bislang mit Blick auf die zu erhebenden Beiträge für die Anwohner zurückgestellt habe. Jetzt, da die Anwohner nicht mehr zur Kasse gebeten würden, werde man das Projekt wieder ins Auge fassen.

Zu Wort meldeten sich auch Vertreter der Bürgerinitiative gegen das Neubaugebiet am Beatussteig. Sie betonten, dass es ihnen mit ihrer Klage gegen das Vorhaben nicht in erster Linie, wie es der Bürgermeister in seinem Vortrag dargestellt hatte, um die Lärmbelästigung gehe, sondern darum, wie mit der Natur umgegangen wird. Sie betonten, dass die Unterlagen, die die Stadt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgelegt hatte, unzureichend seien. Selbst das Landratsamt habe das vorgelegte Gutachten für nicht ausreichend befunden. „Wir haben einen rechtskräftigen Flächennutzungs- und Bebauungsplan“, konterte Schwarz. „Den hat das Landratsamt genehmigt.“ Den Vorwurf, über das geplante Neubaugebiet nicht rechtzeitig informiert zu haben, wies Schwarz ebenfalls von sich. „Wir haben das im Bürgerinfo und an der Anschlagtafel der Stadt veröffentlicht. Jetzt wird das Gericht entscheiden.“

