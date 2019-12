vor 40 Min.

Ein starkes Zeichen der Hilfe für Alba Julia

Der Freundeskreis Zusam-Stauden war wieder unterwegs nach Rumänien

Von Hans Voh

Bei der Sammelaktion des Freundeskreis Zusam-Stauden Ende November für die Bewohner des Alten- und Pflegeheimes im Kloster von Schwester Maria im rumänischen Alba Julia konnten etwa 300 Päckchen entgegengenommen werden. Nicht ganz so viele wie im letzten Jahr, aber dennoch ein Riesenerfolg, für den man sich dankbar zeigt und genügend, um Schwester Maria und die Senioren zu versorgen. In Kaufbeuren wurden bei Humedica 220 Kinderpäckchen abgeholt, die dann Anfang Dezember mit nach Rumänien genommen wurden.

Der Erste Vorsitzende des Freundeskreises, Anton Böck aus Langenneufnach, Katharina Gruber aus Schwabmünchen, Karl Miller sen., der Arzt Peter Feil und Ewald Jergon sind mit Kombi und Anhänger die Nacht durchgefahren und haben nach dreizehn Stunden Alba Julia wohlbehalten erreicht.

Ewald Jergon hat in der klostereigenen Landwirtschaft außerhalb von Alba Julia dringend notwendige Reparaturen ausgeführt, Peter Feil hat im Alten- und Pflegeheim Bewohner ärztlich versorgt und das Personal mit Material und Tipps unterstützt. Das Team hat Sr. Maria in einem sehr aufgeräumten Zustand erlebt, es geht ihr gut. Das Ableben von Pater Franz-Josef Ende September hat sie gut weggesteckt, ihr uneingeschränktes Gottvertrauen hilft ihr dabei. Einen sehr guten Eindruck konnte man sich von dem zweiten Ordensbruder im Kloster, Pater Patrick, machen. Auch er nimmt die zusätzliche Verantwortung in einer bewundernswerten Weise als Gottesfügung wahr. In einem intensiven Gespräch mit der mittlerweile 71-jährigen Sr. Maria gab die zu verstehen, dass sie ihre Schule zu einer vollwertigen deutschen Partnerschule machen möchte und bittet dazu um Unterstützung aus Deutschland. Am Morgen des zweiten Tages hat Konsul Hans Erich Tischler aus Sibiu (Hermannstadt) das Gymnasium im Kloster besucht. Den Nachmittag haben die Helfer mit der Besichtigung der Landwirtschaft und der Region um Alba Iulia verbracht, bevor man sich am nächsten Morgen wieder auf den Heimweg gemacht hat. In ihrem traditionellen Dankesbrief erwähnt die Klosterfrau die unersetzliche Hilfe durch den Freundeskreis. Durch den plötzlichen Tod von Pater Franz-Josef kann sich Pater Patrick nur noch beschränkt um die Landwirtschaft kümmern. Nach unzähligen Enttäuschungen mit Personal auch dort hat Sr. Maria seit geraumer Zeit eine arme Rumänin gefunden, die den bescheidenen aber lebensnotwendigen Hof umtreibt und ihr hoffentlich noch lange erhalten bleibt. Für die Klosterküche hat sich als Ersatz für den verstorbenen Pater eine Kindergärtnerin angedient, die morgens um sechs Uhr die Vorarbeiten für das Mittagessen leistet und sich dann den Kindern widmet. Das Putzen der Grundschule haben die Lehrkräfte übernommen, Schüler reinigen die anderen Schulgebäude. Im Übrigen setzt die Klosterfrau ganz auf den lieben Gott, der zwar vorzeitig den Pater zu sich geholt hat, aber vielleicht dessen Bitten nach Verstärkung für das Kloster erhört. Bezüglich der von ihr betreuten Alten und Kranken beklagt Maria Hausner bitter den rumänischen Staat und die privaten Betreiber, die die Pflegekosten derart in die Höhe treiben, dass den armen Leuten nur die Möglichkeit bleibt, im Kloster unterzukommen. Die Anfragen dort nach einem Platz übersteigen die möglichen Kapazitäten bei Weitem. „Aber,“ so steht in dem Brief, „ich bin überzeugt, dass die Armen uns Segen bringen. Bis jetzt kommen wir mit unseren Einnahmen und dank ihres Fördervereins finanziell über die Runden. Ermutigen Sie bitte alle Spender, uns nicht zu vergessen!“ Zu den Weihnachtspäckchen ist vermerkt, dass die alten Leute im Heim so gut wie nie Besuch oder Geschenke bekommen und die Freude darüber unermesslich ist. „Vergelt´s Gott allen, die so großzügig füllen. Sie sollen spüren, dass Gott einen großzügigen Geber lieb hat.“

