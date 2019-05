12:00 Uhr

Einblick in Gartenparadiese im Kreis Günzburg

Südliches Flair vermitteln die großen, selbst gezogenen Zitronenbäume. Zur Vorbereitung des „Tags der offenen Gartentür“ trafen sich (von links) Kreisfachberaterin Tina Sailer, Kreisvorsitzender für Gartenbau und Landespflege Hans Joas, die Gartenbesitzer Elsbeth Landherr und Kurt Armbruster sowie Landrat Hubert Hafner im GArten in Thannhausen.

In Thannhausen und Unterwiesenbach sind Ende Juni zwei Anlagen öffentlich zugänglich. Welche Akzente in diesem Jahr gesetzt werden.

Von Heinrich Lindenmayr

Unter dem Motto „Heimische Paradiese entdecken“ veranstaltet der Schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege am Sonntag, 30. Juni, einen „Tag der offenen Gartentür“. Im Landkreis Günzburg können an diesem Termin Gartenfreunde zwei Privatgärten in der Zeit von 10 bis 17 Uhr besichtigen.

Öffentlich zugänglich sind der rund 2000 Quadratmeter große Garten von Kurt Armbruster und Elsbeth Landherr, Bahnhofstraße 66a in Thannhausen und der 600 Quadratmeter große Garten von Sabrina Uebelhör, Sausenthahlstraße 19 in Unterwiesenbach. Den etwa 30 Jahre alten Naturgarten von Kurt Armbruster und Elsbeth Landherr, am Hang gelegen und geprägt von einer Streuobstwiese, zahlreichen Obstbäumen, Rosen, Kübelpflanzen, Trockenmauern und einem naturbelassenem Schwimmteich, besuchten Landrat Hubert Hafner, Hans Joas als Kreisvorsitzender für Gartenbau und Landespflege sowie die Kreisfachberaterin Tina Sailer im Vorfeld der Aktion.

Die Gäste waren beeindruckt von der Schönheit des Gartens und seiner Vielfalt. Viele Tiere haben hier einen Lebensraum, zumal der Garten im Hangbereich der Ostbegrenzung an den Grüngürtel des Mindeltals anschließt. Hans Joas lobte das bewusst naturnahe Gärtnern, das ohne Gifte, Kunstdünger, Moosvernichter oder Torfbeimischung bei der Pflanzerde auskomme und auf eine möglichst große Vielfalt von Pflanzen ausgerichtet sei.

Teilnahme bereits im Jahr 2002

Hubert Hafner bedankte sich bei den Besitzern für die Teilnahme an der Aktion. Bereits 2002 hatten Kurt Armbruster und Elsbeth Landherr ihren Garten „Am Tag der offenen Gartentür“ für alle Interessierten zugänglich gemacht. Es seien damals gute Erfahrungen gewesen, erklärten die beiden, viel kollegialer Austausch unter Gartenfreunden. Nennenswerter Schaden sei nicht entstanden.

