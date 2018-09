vor 34 Min.

Einbruch in Thannhauser Sanitätshaus

In ein Sanitätshaus in der Ursberger Straße in Thannhausen wurde eingebrochen (Symbolbild).

Unbekannter Täter entwendet Bargeld, die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 7.15 Uhr kam es in einem Sanitätshaus in der Ursberger Straße in Thannhausen erneut zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich laut Polizei über eine Hintertüre zum Lagerraum gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Das gesamte Objekt wurde durch den Täter durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, 08282/9050, zu melden. (zg)

