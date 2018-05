vor 37 Min.

Eine Reise um die Welt und beim Garteln „zusammenwachsen“

An der Krumbacher Gemüsewiese zwischen Südstraße und Dr.-Steinbrenner-Straße findet am Samstag, 30. Juni, ab 10 Uhr ein Aktionstag statt. Maßgeblich organisiert wird er von Quartiersmanagerin Birgit Baumann.

Welche Aktionen das Krumbacher Quartiersmanagement anbietet. Warum es auch beim Bau eines Grillplatzes am Jugendzentrum richtig international wird.

Von Peter Bauer

Den schiefen Turm von Pisa vor dem Einsturz retten? Oder in Peru ein Lama streicheln? All das ist auf eine ungewöhnliche Weise möglich am Sonntag, 10. Juni, von 14 bis 18 Uhr. „Eine Reise um die Welt“ lautet das Motto der Aktion „Radweg goes Spielstraße“, die federführend vom Quartiersmanagement der Stadt Krumbach organisiert wird. Wie im vergangenen Jahr wird dann der Radweg entlang der Kammel im Gebiet der Markgrafenstraße im Norden Krumbachs in eine große Spielstraße verwandelt.

Was ist der Hintergrund für diese Aktion? Der Migrationsanteil innerhalb der Bevölkerung im Bereich Markgrafenstraße sei relativ hoch und „teilweise ist bei den Bürgern eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem gesamten Gebiet zu erkennen“, erklärt Quartiersmanagerin Birgit Baumann. Die Aktion „Spielstraße“ soll dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Basteln, spielen, sich im Gespräch austauschen – das alles sei bei der „Spielstraße“ möglich, erläutert Heike Feßler, die den Familienstützpunkt betreut.

Ein Reisepass für verschiedene Stationen

Was ist konkret geplant? Die Kinder erhalten einen Reisepass, mit dem sie verschiedene Stationen durchlaufen können. Pisa und Peru sind bei den Stationen auch dabei. Zum Abschluss kann jedes Kind mit einer Sofortbildkamera ein Reisefoto von sich machen und dieses auf den Reisepass kleben. Auch für die Eltern ist einiges geboten. Das Team des Interkulturellen Frühstücks bietet Kaffee und Kuchen an. Beteiligte an dem Projekt sind neben Birgit Baumann, Heike Feßler und dem Team Interkulturelles Frühstück Nadja Demeter (Grundschule Krumbch), Benny Schilder (Mittelschule Krumbach) zusammen mit Jugendlichen der Mittelschule, Jasmin Mailänder (Asylsozialberatung), Susanne Dorner (Krass e. V.), Eva Herold-Fißl (Schule der Phantasie), Feuerwehr Krumbach, das Burcu-Kordu-Jugendcafé und der Alevitische Kulturverein. Dank verschiedener Sponsoren konnte das Angebot erweitert werden, freut sich Birgit Baumann.

Gartenaktion „Da wachs ma zam“: Das Motto der jüngsten Gartenaktion des Krumbacher Quartiersmanagements deutet die Intention der Aktion an. Beim gemeinsamen Garteln sollen Menschen zusammenfinden und dabei auch für die Gemeinschaft ein Zeichen setzen. Im März dieses Jahres gab es im Bürgerhaus ein erstes Informationstreffen, zu dem nach Auskunft von Birgit Baumann rund 20 Personen kamen. Das dabei entstandene Konzept lehnt sich an die aus verschiedenen Städten bekannten Urban-Gardening-Aktionen an. Inzwischen können auf einer städtischen Grünfläche neben dem Eislaufplatz zwischen der Südstraße („Pfütze“) und der Dr.-Steinbrenner-Straße die Krumbacher gemeinsam gärtnern. Mithilfe der benachbarten Gärtnerei Kleber wurde eine Wiese bepflanzt. „Salate, Mangold und Erdbeeren wachsen dort und die Bohnen sind auch schon unter der Erde. Beim Aussäen, Gießen und Jäten kann jeder mitmachen – und beim Ernten natürlich auch. Die Gemüsewiese ist für alle da, den passionierten Gärtner, den absoluten Neuling und alle dazwischen“, erklärt Birgit Baumann.

Wer an dem Projekt mitwirken will, kann sich auf der Seite www.facebook.com/gemuesewiesekrumbach informieren. Am Samstag, 30. Juni, findet ab 10 Uhr auf der Gemüsewiese ein Aktionstag statt.

Grillplatz Im Juli wird am Jugendzentrum im Rahmen eines interkulturellen Workcamps ein Grillplatz gebaut. Birgit Baumann freut sich, dass im Rahmen eines Austauschprogramms Jugendliche aus vielen Teilen der Welt, sogar aus Ländern wie Südkorea und Mexiko nach Krumbach kommen werden. Das Projekt wird vom 14. bis 28. Juli umgesetzt. Neben dem Schwerpunkt Grillplatz wird für die Jugendlichen auch ein Ausflugsprogramm in die Umgebung organisiert. Derzeit laufen noch die Detailplanungen. Birgit Baumann würde sich freuen, wenn sich beispielsweise noch weitere Vereine melden würden, die sich einbringen wollen. Telefon: 0157/58077139, E-Mail: b.baumann@pro-arbeit.info

