05:00 Uhr

Ende der großen Krumbacher Kirchenrenovierung in Sicht

Nach rund zwei Jahren stehen die umfangreichen Arbeiten vor dem Abschluss. Zu den Feiertagen ist die Kirche im Inneren gerüstfrei.

Von Florian Kaida

Bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts ist die Pfarrkirche St. Michael ein regelrechter Mittelpunkt Krumbachs. Von welcher Seite man auch nach Krumbach einfährt – man kann sie nur schwerlich übersehen. Das Erscheinungsbild wird jedoch schon seit einiger Zeit durch ein Gerüst getrübt. Aber bei einem Alter von über 250 Jahren verwundert es einen wohl kaum, dass irgendwann mal etwas renoviert werden muss. Doch so mancher wird sich wahrscheinlich immer öfter gedacht haben: Wie lange denn noch? Wann kommt endlich das Gerüst weg? Oder auch: Wie viel kostet das? Die im April 2016 begonnenen Renovierungsarbeiten dauern länger als erwartet, aber ein Ende ist jetzt in Sicht.

Ferdinand Guggenmos, Mitglied der Pfarrverwaltung, koordiniert maßgeblich die Sanierungsarbeiten. „Im Jahr 2014 veranlasste die Diözese Augsburg einen Standsicherheitsnachweis“, berichtet er. Hierbei seien Schäden im Gebälk der Westseite der Kirche festgestellt worden.

Im April 2016 begannen die Handwerker mit ihrer Arbeit. Bis zum Oktober 2016 sollte die Sanierung fertig sein. Doch als dann genauere Untersuchungen vorgenommen wurden, traten zahlreiche und unerwartete Schäden zutage.

Die gesamten Balken des Langhauses sowie viele Balken über Altar- und Chorraum waren vom Hausschwamm befallen, beschreibt Ferdinand Guggenmos die Situation. Das linke Seitenschiff sei so stark beschädigt gewesen, dass sogar das Mauerwerk erneuert werden musste. Dann kamen die Schäden an der Empore hinzu. Hier wurden ebenfalls die Balken erneuert. Dazu kommen die Renovierungen an der Orgel. Mit den Arbeitsstunden stiegen gleichzeitig die Kosten. So wurden aus den ursprünglich geplanten 10000 Euro für die Sanierung der Westseite nun etwa eine Millionen Euro.

Zeitweise war der gesamte Innenraum der Kirche mit Gerüsten regelrecht zugestellt. Außerhalb der Gottesdienstzeiten konnte die Kirche aus Sicherheitsgründen kaum noch betreten werden. Nun sind die meisten Arbeiten abgeschlossen, zumindest im inneren der Kirche. Das Ziel, dass bis spätestens Gründonnerstag kein Gerüst mehr die Sicht auf Altar und Empore versperren soll, ist erreicht. Am Montag wurde das letzte Gerüst aus der Kirche getragen. Außen steht das Gerüst allerdings noch, da die Handwerker noch die großen Sanierungen am linken Seitenschiff fertigstellen müssen. Doch mittlerweile ist auch ein Ende der Außenarbeiten in Sicht. Ferdinand Guggenmos schätzt, dass in einigen Wochen auch das Außengerüst abgebaut wird. Damit sollte dann nicht nur die Sanierung abgeschlossen sein, sondern auch den Kosten sollte es nicht mehr weiter nach oben gehen.

Nun hat sich auch eine Gruppe Jugendlicher entschlossen, die Finanzierung zu unterstützen. Die Firmlinge der Pfarrei St. Michael planen eine Spendentombola. Der Gewinn kommt ausschließlich der Sanierung der Kirche zugute.

„Ich freue mich über jede Aktion, die der Gemeinde hilft, dieses große Projekt zu finanzieren“, sagt Guggenmos. Hierzu trägt gewiss die Spendentombola der Firmlinge bei. Diese soll beim Krumbacher Frühlingserwachen am 9. Mai stattfinden.

Die Firmlinge bitten Geschäfts- und Privatleute darum, Preise zur Verfügung zu stellen. Die Preise können im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten Dienstag 13.30 bis 16 Uhr, Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Freitag 10.00-13.00 Uhr abgegeben werden. Rückfragen bei Familie Schwarzmann 08282/829151.

