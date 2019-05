18:00 Uhr

Fleischwerke Zimmermann blicken zurück auf "königliche Geschichte"

Die Fleischwerke Zimmermann feieren offiziell ihr 125-jähriges Bestehen. Wie die Thannhauser Firma die Stärke des Mittelstands verkörpert.

Von Emil Neuhäusler

Die Fleischwerke Zimmermann, von Bürgermeister Georg Schwarz in seinem Grußwort als bedeutsamster Wirtschaftsfaktor in Thannhausen belobigt, feierten jetzt offiziell ihr 125-jähriges Firmenjubiläum. Standorttreue, soziales Engagement und beste Qualität machten, so die einhellige Meinung der Laudatoren, die Firma stark und international konkurrenzfähig.

Für Geschäftsführer Julian Hertzig war es ein besonderes Anliegen, das Fest mit einem ökumenischen Dankgottesdienst, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Oberrohr, zu beginnen. Die Gebetstexte vom katholischen Pfarrer Stefan Finkl und evangelischen Pfarrer Norbert Riemer hielten den Festgästen aus Politik, Handel, Gewerbe, Handwerk, Industrie und Schulen die gemeinsame Verantwortung für Schöpfung, Menschen und auch Betriebe vor Augen. Wohlstand könne unser Leben kaum verlängern, bedachte Pfarrer Riemer in seiner Festpredigt, aber ermögliche soziales Engagement, wie es die Firma Zimmermann über Generationen hinweg zeige. Die kirchliche Feier endete mit der Segnung des Betriebes und aller Menschen, die in diesem arbeiten.

Christian Ehrmann, Vorsitzender der Ehrmann AG, in deren Besitz die Fleischwerke Zimmermann seit 1989 ist, betonte, dass der Ehrentitel der Fleischwerke „königlich bayerischer Hoflieferant“ auch für ihn Verpflichtung sei. Immer wieder habe die Firma, attestierte Ehrmann, modernisiert, aktualisiert, großen Wert auf die Ausbildung eigenen Personalnachwuchses gelegt und so den Umsatz von 2001 auf 2008 verdoppelt und erreiche derzeit einen Jahresumsatz von über 50 Millionen Euro. Auch das dürfe man, merkte Ehrmann stolz an, eine „königliche Geschichte“ nennen.

Nüßlein lobt "Qualität und Kontinuität" bei Zimmermann

Als Erfolgsfundament der Fleischwerke sieht Bundestagsabgeordneter Georg Nüßlein aller-höchste Qualität und familiäre Kontinuität, das, „was die Stärke des Mittelstandes ausmacht“. Hier werde nicht auf Quartalszahlen geschaut, sondern auf Nachhaltigkeit. Dass die Firma frühzeitig auf Bio gesetzt habe, nannte Dr. Nüßlein „intelligent“.

Kluge und richtige Entscheidungen sicherten der Firma Zimmermann ständig neu ihre Marktposition, lobte Landtagsabgeordneter Alfred Sauter. So gab sie sich nicht mit dem Titel „Internationaler Weißwurstbotschafter“ zufrieden, sondern stellte zusätzlich ab 1995 Teigwaren wie die klassischen schwäbischen Maultaschen, aber auch Tortellini oder Gnocchi in Bioqualität her.

Geschäftsführer Julian Hertzig bei seiner Rede.

Sehr persönliche Worte fand die Thannhauserin und stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab. Im Laufe der Jahrzehnte arbeiteten etliche aus ihrer Familie im Jubiläumsbetrieb und auch sie selbst hat Ferienarbeit im sogenannten Beutelraum gemacht. Durch hochmoderne und innovative Produktionsverfahren und Produkte sei die Firma der Zeit immer ein paar Schritte vorausgewesen. Sie führte die Entwicklung der berühmten Zimmermann Kalbsleberwurst, die erste Herstellung von Weißwurst in Konserve, den Beginn der Teigwarenproduktion und den Start der Bio-Produktion an. Darüber hinaus würdigte Wiesmüller-Schwab die Fleischwerke als verantwortungsvollen Arbeitgeber, vom Landkreis ausgezeichnet als familienfreundliches Unternehmen, das eine innovative Fürsorge für Arbeitnehmer mit eigenem Gesundheitsmanagement betreibt und als aktiver und hoch engagierter Ausbildungsbetrieb anerkannt ist.

Thannhausens Bürgermeister Schwarz lobt Zusammenarbeit

Zu großem Dank verpflichtet sah sich Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz. Er freut sich, dass die Firma in den letzten Jahren heimattreu und zukunftsorientiert in Thannhausen investierte und der Betrieb so als Arbeitgeber für viele Familien und ebenso als Gewerbesteuerzahler erhalten bleibt. Außerdem hob Schwarz die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der Fleischwerke Zimmermann, Hertzig, hervor. Dieser zollte abschließend den langjährigen Geschäftsführern des Werkes, Margarete Ammon und Anton Ehrmann, mit Blumen Hochachtung und Dankbarkeit. Beim gemeinsamen Mittagessen durften sich alle Besucher die große Palette der Zimmermann-Produkte schmecken lassen.

