14:12 Uhr

Frau fährt Auto in Krumbach an und haut ab

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krumbades. Was genau geschah.

Ein Auto angefahren hat am Mittwoch gegen 18.15 Uhr eine Frau mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz des Krumbades. Die Pkw-Fahrerin fuhr beim Ausparken rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug berichtet die Polizei. Die Frau verließ dann kurz danach die Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (adö)

Themen folgen