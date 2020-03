vor 32 Min.

Führerschein gilt nicht mehr

Nach einem halben Jahr hätte der Führerschein eines Kosovaren umgeschrieben werden müssen. Weil der Halter das versäumt hat, wird jetzt ein Verfahren eingeleitet.

Am Montag hatte die Polizeiinspektion Krumbach an der B300 eine Kontrollstelle eingerichtet. In diesem Zusammenhang erfolgte die Überprüfung eines 24-jährigen Pkw-Fahrers, der einen kosovarischen Führerschein vorzeigte. Die Nachforschungen ergaben, dass der Mann schon seit mehr als sechs Monaten in Deutschland wohnt und somit die kosovarische Fahrerlaubnis ihrer Gültigkeit verloren hat. Der Fahrer hätte spätestens bei Ablauf dieser Sechs-Monats-Frist seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Hierzu wäre die Ablegung der theoretischen und praktischen Führerscheinprüfung notwendig gewesen. Da dies nicht erfolgte, wurde gegen den Kosovaren ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (pm)

