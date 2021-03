vor 43 Min.

Gericht geht auch online: Krumbacher Anwältin erzählt aus Corona-Alltag

Plus Wie Corona die Arbeit von Rechtsanwälten verändert hat. Ein Gespräch mit Julia Dümmler, Anwältin in der Krumbacher Kanzlei Schiersner, Dr. Schiersner und Kollegen.

Von Angelika Stalla

Rechtsanwältin Julia Dümmler ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und arbeitet in der Krumbacher Kanzlei Schiersner, Dr. Schiersner und Kollegen. Wir haben mit ihr über ihre Arbeit in Zeiten von Corona gesprochen.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Arbeit in der Kanzlei?

Julia Dümmler: Die Krise hat Auswirkungen in sehr vielen Bereichen in unterschiedlicher Intensität. Dabei sind nicht alle Veränderungen negativ, es ergeben sich durchaus positive Aspekte. Bereits der erste Lockdown hat dazu geführt, dass wir die Optimierung unserer EDV verstärkt haben, sodass die Kommunikation mit unseren Mandanten nicht nur per Telefon und E-Mail, sondern neuerdings auch über Videokonferenz stattfinden kann. Trotzdem bevorzugen wir die persönliche Beratung, weil wir wissen, dass besonders bei den Themen Familienrecht, Erbrecht und Arbeitsrecht auch der persönliche Kontakt wichtig ist. Dabei gelten natürlich die entsprechenden Hygienemaßnahmen, die auch einen weitgehend normalen Kanzleibetrieb ermöglichen.

Inwieweit arbeiten die Gerichte überhaupt?

Dümmler: Beim ersten Lockdown sind weitaus mehr Gerichtstermine verschoben worden als jetzt. Die Richter dürfen individuell frei entscheiden, ob ein Gerichtstermin stattfindet. Dabei werden vorrangig Strafverfahren durchgeführt. Aber auch im Zivilrecht versucht man, die Termine zeitnah abzuarbeiten. Inzwischen gibt es auch bereits Online-Verhandlungen. Ich zum Beispiel habe kommende Woche die erste arbeitsrechtliche Online-Verhandlung.

Krumbacher Anwältin: Menschen machen sich verstärkt Gedanken um Erbe

In welchen Bereichen gibt es jetzt mehr, in welchen weniger Arbeit?

Dümmler: Man merkt schon, dass sich der Beratungsbedarf in dieser Zeit verändert hat und die Menschen mehr als zuvor vertrauensvolle und kompetente Beratung erwarten. Hier sind wir gut aufgestellt, weil wir mit unseren Fachanwaltschaften in Familien-, Erb-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie Arbeitsrecht gerade die jetzt sehr gefragten Bereiche gut abdecken. Die Fortbildungen, die Fachanwälte jährlich absolvieren müssen, fanden im letzten Jahr alle online statt und sind um coronarelevante Themen erweitert worden. Neben dem Arbeitsrecht, das natürlich zugenommen hat – was sich auch an der veränderten Arbeitsmarktsituation in Krumbach ablesen lässt –, machen sich die Menschen verstärkt Gedanken über ihre Nachlassregelungen.

Sie entwerfen also Testamente?

Dümmler: Mein Kollege, Herr Rechtsanwalt Omasreiter, berät Mandanten bei der Testamentsgestaltung sowie der vorweggenommenen Erbfolge. Gerade Fragen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung haben merklich zugenommen.

Wie sieht es im Bereich Mietrecht aus? Was ist hier von Bedeutung?

Dümmler: Im Bereich Mietrecht war vor allem die im letzten Jahr gültige Aussetzung der Kündigungsmöglichkeit bei Verzug, aber natürlich auch die insgesamt angespannte finanzielle Situation, sowohl auf Mieter- wie auch auf Vermieterseite, verstärkt ein Thema. Laut Herrn Schiersner spielt der sich aktuell durch Corona ändernde Wert von Unternehmen und Gewerbeimmobilien auch bei Vermögensauseinadersetzungen eine entscheidende Rolle.

Scheidung in Corona-Zeiten bedeutet viel Arbeit für Anwälte

Scheidungen gibt es wahrscheinlich nach einem Jahr Kontaktbeschränkung und Homeoffice auch mehr?

Dümmler: Das kann man so pauschal nicht ausdrücken. Allerdings haben meine Fachanwaltskollegen, Frau Rechtsanwältin Schweiggart und Herr Rechtsanwalt Schiersner, im Familienrecht im letzten Jahr viel geleistet, da zum Beispiel auch Umgang und Betreuung der Kinder bei Quarantäne oder Homeschooling geregelt werden mussten. Aber auch Unterhaltszahlungen, die zum Beispiel wegen Kurzarbeit oder dem Corona-Bonus angepasst werden müssen, erfordern schnelles Handeln.

Womit wir wieder beim Arbeitsrecht sind. Um welche Dinge geht es denn hier konkret?

Dümmler: Es herrscht sowohl auf Arbeitnehmer- wie auch auf Arbeitgeberseite eine große Unsicherheit. Arbeitnehmer wollen gut beraten werden, wenn es um die Wirksamkeit von Kündigungen geht. Aber auch Arbeitgeber kommen mit Fragen, wie zum Beispiel zur Kurzarbeit oder zu Veränderungen bei Bonuszahlungen zu uns. Auch das Thema Homeoffice wirft viele Fragen auf.

In welcher Hinsicht?

Dümmler: Das betrifft neben der Erfassung und Überprüfung von Arbeitszeit den Datenschutz, wo es manchmal einfach darum geht, dass Geräte passwortgeschützt zuhause aufbewahrt werden müssen. Aber auch haftungsrechtliche und steuerrechtliche Dinge spielen hier eine Rolle.

Gibt es denn auch Bereiche, in denen es derzeit weniger Bedarf gibt?

Dümmler: Nachdem wir neben unseren Fachbereichen auch viele andere Rechtsbereiche abdecken, stellen wir eine unter anderem deutliche Reduzierung an Verkehrsunfällen fest. Das gilt, außer für Stornierungen, auch für Reisemängel und Flugverspätungen. Beim Strafrecht gibt es dagegen in unserer Kanzlei kaum Veränderungen. Auch coronabedingte Bußgelder fallen bei uns nicht ins Gewicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass in unserem kleinstädtischen Bereich doch überwiegend ein gutes Miteinander herrscht.

