In Krumbach war er vier Jahre Stadtkaplan

Über das bewegte Leben von Pfarrer Josef Dippel, der ursprünglich aus Nördlingen kam und zahlreiche Einsatzorte hatte

Von Ludwig Gschwind

Im Schuhhaus Dippel erblickte am 19. März 1904 ein Sohn das Licht der Welt. Geboren am Fest des heiligen Josef, des Schutzpatrons der Handwerker, erhielt das Kind den Namen des Nähr- und Pflegevaters Jesu. Der Vater hätte es sicher gerne gesehen, wenn auch der Sohn einmal Schuster geworden wäre und das Geschäft übernommen hätte, aber der kleine Josef hatte ja noch fünf Geschwister, sodass es nicht auf ihn allein ankam.

Der Bub hatte schon sehr früh den Wunsch, Priester zu werden. Er freute sich, als Ministrant am Altar dienen zu dürfen. Zu Stadtpfarrer und Kaplänen schaute er auf. Als guter Schüler konnte er das Progymnasium, das in Nördlingen bestand, besuchen. Seine musischen Talente erfuhren Förderung. In dieser Zeit entstanden Aquarelle. Die mittelalterliche Stadt bot zahlreiche Motive. Er erhielt auch Klavierunterricht. Zeitlebens setzte er sich gern ans Klavier und fand dabei Entspannung.

Da er in Nördlingen nur bis zur sechsten Klasse kommen konnte, musste er an eine Schule wechseln, die ihm das Abitur ermöglichte. Was lag da näher, zumal der Wunsch Priester zu werden nach wie vor bestand, als nach Dillingen/Donau ins Knabenseminar und an das dortige Gymnasium zu gehen.

Nach dem bestens bestandenen Abitur wechselte er ins Priesterseminar und an die Hochschule. 1928 war er am Ziel. Es waren 15 Weihekandidaten, die Bischof Maximilian von Lingg in der Hauskapelle des Seminars zu Priestern weihte. Die Primiz feierte Josef Dippel in St. Salvator Nördlingen. Die Katholiken des Rieses nahmen an diesem Ereignis Anteil. Bischof Josef Stimpfle, damals elf Jahre alt, war mit seinen Eltern aus Maihingen nach Nördlingen zur Primiz gekommen.

Zunächst kam der Neupriester ein paar Monate nach Kottern im Allgäu, aber schon am 1. Dezember 1928 wurde er Stadtkaplan in Krumbach. Vier Jahre unterstützte er mit einem weiteren Kaplan den Stadtpfarrer. Eine Hauptaufgabe war der Religionsunterricht. Gruppenstunden für die katholische Jugend waren Sache der Kapläne. Dippel wurde auch Kolpingpräses.

1932 wechselte er als Stadtkaplan nach St. Max in Augsburg, um schon ein Jahr später Benefiziat in Friedberg zu werden. Es folgten sehr stürmische Jahre, in denen die Kirche und damit die Seelsorger keinen leichten Stand hatten. Dippel meinte, man soll sich nicht umdrehen, wenn die Hunde hinter einem bellen, sondern auf seinem Weg weitergehen, ohne das Bellen zu beachten.

Dies war auch seine Einstellung, als er Pfarrer von Holzheim bei Dillingen wurde. Hier hat er die Kriegsjahre erlebt. Wie oft galt es, Angehörige zu trösten, weil der Sohn, der Gatte gefallen war. In dieser Zeit musste man jedes Wort sorgfältig überlegen, denn zahlreiche Geistliche wurden verhaftet und ins KZ gebracht, weil sie eine Kritik am Hitlerregime aussprachen.

Nach dem Krieg gab es neue Herausforderungen. Die Heimatvertriebenen mussten untergebracht und versorgt werden. Pfarrer Dippel konnte hier sein Organisationstalent entfalten. Das war auch in Königsbrunn gefragt, wo er 1948 Stadtpfarrer wurde. Der rasch wachsende Ort hatte in Pfarrer Dippel einen Seelsorger, der praktisch zu denken und handeln vermochte.

Die Stadtentwicklung hat ihm recht gegeben. Es entstanden später neue Pfarreien mit Seelsorgezentren, doch das war den Nachfolgern vorbehalten, denn Stadtpfarrer Dippel ging 1956 als Stadtpfarrer nach Dillingen/Donau. Neben der Seelsorge, die sein Handeln bestimmte, nahm er nötige Renovierungen in Angriff und fasste auch die Gründung einer neuen Pfarrei ins Auge.

In den zwölf Jahren seiner Tätigkeit erfreute er sich großer Beliebtheit. Er pflegte Kontakte zur evangelischen Gemeinde, zum Priesterseminar und zur Hochschule, nicht zuletzt zu den Ordensgemeinschaften. Die Kapläne rühmten das harmonische Verhältnis im Pfarrhaus. Als Stadtpfarrer Dippel, den Bischof Stimpfle zum Geistlichen Rat ernannte, 1968 sehr schwer erkrankte, sah er sich den Aufgaben der Pfarrei nicht mehr gewachsen und bat den Bischof mit 64 Jahren um Entpflichtung. Er folgte seinem Vorgänger Geistlichen Rat Josef Ranz als Hausgeistlicher der Spitalstiftung in Dillingen.

Die Auflösung der Hochschule und des Priesterseminars, das Ende der Knabenseminare und den Abschied von Benediktinern, Oblaten und Kapuzinern aus Dillingen musste er noch im Ruhestand erleben. Im Ruhestand erholte sich Geistlicher Rat Dippel. Er konnte noch das Diamantene und sogar das Eiserne Priesterjubiläum feiern und starb dann nach kurzer Krankheit am 11. März 1997 mit 93 Jahren. Im Priestergrab der Pfarrei Dillingen fand er seine letzte Ruhestätte.

