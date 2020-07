06:00 Uhr

In Langenhaslach soll es leichter über die Straße gehen

Plus Ein jahrelanger Wunsch der Langenhaslacher nach einer Querungshilfe geht in Erfüllung. Eine weitere scheitert aber. Und es gibt Neues von den Damhirschen.

Von Dieter Jehle

Ein jahrelanger Wunsch in Langenhaslach geht in Erfüllung. Die innerörtliche Kreuzung Hauptstraße (Staatsstraße 2024)/Edelstetter Straße (Staatsstraße 2023) erhält eine vollwertige Querungshilfe in der Hauptstraße im Bereich der Bäckerei Jeckle. Eine weitere Querungshilfe scheitert allerdings.

Und das an nur 28 Quadratmetern in der Edelstetter Straße. „Wir bekommen hierfür nicht den benötigten Grund“, so Bürgermeister Markus Dopfer. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Wünsche seitens einzelner Langenhaslacher Bürger. Sie forderten mehr Sicherheit für Fußgänger bei der Fahrbahnquerung an der innerörtlichen Staatsstraßenkreuzung. In vier Sitzungen beschäftigte sich seit Frühjahr 2019 ein eigens einberufener Arbeitskreis mit der Umgestaltung dieser Fahrbahnkreuzung. Jetzt gelang in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach der Durchbruch. „Der Arbeitskreis hat sich auf eine praktikable Variante geeinigt“, so Bürgermeister Markus Dopfer.

Zwischen der Bäckerei Jeckle und dem Huber-Grundstück

Diese sieht eine Querungshilfe mit Mittelinsel zwischen der Bäckerei Jeckle und dem Huber-Grundstück vor. Eine gleiche vollwertige Querungshilfe war unmittelbar in der Edelstetter Straße geplant. Doch diese scheitert an den Grundstücksverhandlungen. „Der Arbeitskreis hat sich deshalb in diesem Bereich auf eine farblich gekennzeichnete Querungshilfe geeinigt“, so Dopfer. Eine spätere vollwertige Lösung wäre an dieser Stelle möglich, wenn der Markt doch noch den benötigten Grunderwerb tätigen kann. Die Maßnahme wird vom Staatlichen Bauamt geplant und finanziert. Die Kosten belaufen sich auf rund 180000 Euro. Der Markt Neuburg hat sich an den Kosten für den Gehweg zu beteiligen. Diese liegen bei rund 35000 Euro. Der Rathauschef hofft, dass er hierfür über die Dorferneuerung einen Zuschuss ergattern kann.

Insgesamt 9600 Euro schüttet der Markt Neuburg im Rahmen seiner Vereinsförderrichtlinien für die Jugendförderung aus. Folgende Vereine erhalten einen Zuschuss: Jugendkapelle Neuburg (2630 Euro), Musikverein Wattenweiler (160 Euro), Günztalschützen Wattenweiler (480 Euro), SV Neuburg (2180 Euro), SV Edelstetten (760 Euro), SV Wattenweiler (880 Euro), TSV Langenhaslach (1660 Euro), Fischereiverein Neuburg (160 Euro), Burgschützen Neuburg (160 Euro) und Musikverein Langenhaslach (520 Euro).

Holzlager zwischen Marbach und Edelstetten geplant

Förster Tobias Vorwieger schlug vor, im Bereich der Gemeindeverbindungsstraße von Edelstetten nach Marbach unmittelbar östlich der Biotope einen Holzlagerplatz zu errichten. Am östlichen Grundstücksrand zur Straße würde ein größerer Grünstreifen bestehen bleiben. Grundsätzlich hatten die Markträte keine Einwände. Allerdings sollte der Naturschutz beim Landratsamt gehört werden.

Keine Einwände brachten die Markträte gegen die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Wohngebiet Inselweg“ im Bereich des Marktes Münsterhausen vor. Zugestimmt wurde auch dem Bebauungsplan „Haldenweg“ in Stoffenried. Als Nachbargemeinde muss der Markt Neuburg zu den Bebauungsplänen Stellung beziehen.

Radweg von Naichen nach Ried

Der Markt Neuburg beteiligt sich am Bau des kombinierten Rad-, Geh- und Wirtschaftsweges von Naichen nach Ried mit 16700 Euro. Bereits im Juni 2019 einigten sich der Markt Neuburg und die Gemeinde Kammeltal, die Baukosten für die Mehrbreite von einem Meter zu übernehmen. Wegen wesentlicher Mängel wird der Markt Neuburg dagegen vorerst die Rechnung für die Geh- und Radwege-Erweiterung im nördlichen Bereich von Naichen nicht übernehmen.

Von drei Tieren, die zuletzt für erheblichen Ärger bei Grabbesitzern auf dem Neuburger Friedhof sorgten, konnte mittlerweile eines gefangen werden. Ein aufmerksamer Bürger hatte auf seinem Grundstück in der Bergstraße einen Hirsch gesehen und konnte diesen einsperren. „Der sofort herbeigerufene Tierarzt betäubte den Hirsch“, so Bürgermeister Dopfer. Insgesamt seien drei Tierärzte im Einsatz gewesen. Das Tier wurde betäubt ins Schlossgehege zurückgebracht. „Ich habe mich am nächsten Tag vergewissert, ob er wieder wohlauf ist“, sagte der Bürgermeister und bestätigt dies. Die Kosten der Aktion hat Schloss Neuburg zu übernehmen.

Neuer Kämmerer für Neuburg

Seit Anfang Juli ist Martin Schließler aus Krumbach Kämmerer in Neuburg und damit insbesondere für die Finanzen des Kammelmarktes zuständig. Der 27-Jährige absolvierte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Landratsamt Günzburg und bildete sich von 2017 bis 2019 zum Verwaltungsfachwirt (gehobener Dienst) fort. Zuletzt war er im Landratsamt im Bereich Fahrerlaubniswesen tätig. Nach neun Jahren Landratsamt fand er in Neuburg eine neue Herausforderung. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin mir auch der daraus resultierenden großen Verantwortung bewusst“, so Schließler.

