In der Dorfmitte von Aletshausen gilt jetzt Tempo 30

Plus Der Verkehr rund um den Kindergarten in Aletshausen nimmt stetig zu. Darauf reagiert die Gemeinde jetzt mit einem Tempolimit. Wo genau die neue Regelung gilt.

Von Karl Kleiber

Wie fast überall, so nimmt auch der Verkehr in der Gemeinde Aletshausen ständig zu. Ein besonderes Problem ist dieses Verkehrsaufkommen rund um den Kindergarten, den Kirchplatz und den Kammel-Erlebnisplatz, auf denen öfters die 120 Kinder der Einrichtung unterwegs sind. Zudem kommen viele Kinder mit Roller, Fahrrad, Inlineskates, Rollschuhen oder Skateboards zum Kindergarten. Etliche Eltern fahren ihre Sprösslinge mit dem Auto an. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt Maßnahmen zur Sicherheit der Kinder beschlossen.

Da in den Morgenstunden auch ein reger Berufsverkehr herrsche, werde es manchmal eng in diesem Bereich und es könnte zu einem Unfall kommen – was Gott sein Dank, so Bürgermeister Georg Duscher, noch nicht vorgekommen sei. Besonders frequentiert sei die Kreuzung Kammel- und Schulstraße. Derzeit habe man auch eine Kindergarten-Außengruppe im Bürger- und Vereinshaus installiert. Auch diese Kinder müssen trotz Geh- und Fußweg öffentliche Straßen überqueren, was ebenfalls ein erhebliches Unfallpotenzial beinhalte.

Aletshausen bekommt eine neuer Tempo-30-Zone

In einem Radius von 150 Metern lasse sich nach Auskunft der Polizei ohne große Probleme eine Zone mit einer Höchstgeschwindigkeit von dreißig Kilometern pro Stunde einrichten, erläuterte Zweiter Bürgermeister Martin Veitleder, der in die Vorarbeiten involviert war. Er hatte die angedachte verkehrsberuhigte Zone zur Veranschaulichung auf einer Karte eingekreist.

Um für die jüngsten Bürger mehr Sicherheit zu gewährleisten, konnte man vier bis fünf Schilder mit der Aufschrift „30 km-Zone“ aufstellen, was mit der Polizei abgesprochen wurde. Zur Sicherheit beitragen sollen auch zwei Aufschriften „30 km“ an der Einmündung der Kirchstraße und der Wirtsgasse, erklärte Duscher weiter. Diese Vorschläge wurden von den Räten einstimmig befürwortet.

SV Aletshausen bekommt einen Zuschuss

Duscher berichtete vom Zuschuss-Antrag des Kassiers Markus Miller vom örtlichen Sportverein. Dazu erteilte er seinem Stellvertreter Martin Veitleder, der Abteilungsleiter beim SV ist, das Wort. Dieser berichtete von der Sanierung des Sportgeländes und Erneuerung der Heizanlage, die fast abgeschlossen seien. Diese Maßnahmen werden rund 160.000 Euro kosten, die genaue Summe ist noch nicht bekannt. Laut BLSV werden 155.000 Euro von ihm mit fünfzig Prozent bezuschusst. Der Rest ist vom SV aufzubringen. Nun wurde aus dem Gremium der Antrag gestellt, Beratung und Beschluss über einen Zuschuss in den nicht öffentlichen Teil zu verlegen, was mit 13:0 befürwortet wurde.

Als reine Formsache bezeichnete der Aletshauser Bürgermeister die Aufstufung des öffentlichen Feld- und Waldweges „Tobelfeld“ zur Ortsstraße. Das 103 Meter lange Wegstück befindet sich im Süden von Gaismarkt und gehört zur Gemarkung Winzer. Alle stimmten zu.

Biber und Hunde beschäftigen Gemeinderat Aletshausen

Im Riedgraben an der Ortsverbindungsstraße Winzer-Tiefenried gebe es laut Duscher ein starkes Biberaufkommen. Die eifrigen Tiere bauen in kurzer Zeit neue Dämme, die von der Gemeinde immer wieder entfernt werden müssen. Auch graben sie Löcher in die Böschung, was für die Landwirte gefährlich sei. Bei Befahrung könnten diese einbrechen und zu Schäden führen. Die Höhlen werden mit großen Steinen verschlossen. Auf Antrag habe das Landratsamt die Entfernung der Dämme bis Ende Dezember 2023 genehmigt, gab der Bürgermeister bekannt.

Ein leidiges Thema seien die Hinterlassenschaften von Hunden auf Straßen, in Flur und Wald, sagte das Gemeindeoberhaupt. Die Wiesen werden verunreinigt, die Landwirte haben den Schaden. Es sei eine Überlegung, ob man Behältnisse mit Hundebeuteln aufstellen solle. Aber was helfen diese, wenn die Leute die Häufchen verpacken und den Beutel dann einfach wegwerfen.

