vor 44 Min.

Kleines Maibäumchen auf dem Balzhauser Dorfplatz

Wie der Balzhauser Musikverein auch in Krisenzeiten eine besondere Tradition pflegt.

Wegen der Corona-Krise sind die Maibaumfeste mit dem Aufstellen der großen Bäume in diesem Jahr ausgefallen, dennoch hat der Musikverein Balzhausen es möglich gemacht, dass ein kleiner Maibaum auf dem Dorfplatz steht.

Die Vorbereitungen für das Maibaumfest laufen in einem „normalen“ Jahr bereits recht früh an. Im Vorstand des Vereins, der dieses Jahr für den Maibaum und das Fest zuständig ist, wird geplant, wer den Baum zur Verfügung stellt, wer das Schnitzen übernimmt, beim Kränzebinden und Schmücken hilft und was für das traditionelle Maibaumfest zu organisieren ist. So sahen die Planungen bis vor einigen Wochen auch beim Musikverein in Balzhausen aus. Doch leider ist – wie so vieles andere – in diesem Jahr 2020 alles anders.

Der Verein wollte nicht aufgeben

Dass die Maibaumfeier abgesagt werden musste, war klar. Aber muss man auch auf den Maibaum verzichten? Ganz so einfach wollte der Musikverein Balzhausen nicht aufgeben.

Also hieß es, Erkundigung bei der Gemeinde einholen, unter welchen Umständen doch ein Maibaum möglich wäre. Das Ergebnis ist seit Freitag pünktlich zum 1. Mai auf dem Dorfplatz zu sehen. Klein, aber fein steht er da, der diesjährige Maibaum. Unter den nötigen Vorkehrungen her- und aufgestellt, ohne Feier.

Und so können die Balzhauser auch heuer bei einem Spaziergang oder einer Radtour kurz vor dem Baum verweilen und, wie auf dem Schild am Maibaum zu lesen ist, denken, „vielleicht steht nächstes Jahr ein großer hier“. (zg)

