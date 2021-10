Krumbach braucht ein Konzept für die Stadtentwicklung

Plus Mehr Einwohner, Suche nach Bauland, Kita- und Schulausbau, Ganztagesbetreuung, Nahversorgung: Diese Stichworte deuten an, vor welchen Aufgaben Krumbach steht.

Eine Einwohnerzahl von 15.000? Das rückt für Krumbach in den Bereich des Möglichen. Wer hätte das gedacht vor rund zehn Jahren? Für Krumbach schien damals die 13.000er-Marke unerreichbar zu sein und so manche Prognose ging davon aus, dass die Tendenz weiter nach unten geht. Nun bewegt sich die Zahl der Einwohner in Richtung 14.000 zu und es wird in den kommenden Jahren wohl weiter nach oben gehen. Das ist durchaus ein „Kompliment“ an die Stadt (wie es Bürgermeister Hubert Fischer vor Kurzem umschrieben hat). Ein Kompliment an ihre Lebensqualität und ihre Entwicklungsperspektive. Aber die jüngsten Entwicklungen stellen die Stadtplanung auch vor nicht unerhebliche Herausforderungen.

