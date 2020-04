Kreis Günzburg: Corona-Krise trifft Kommunen finanziell brutal

Plus Einbrüche bei den Steuereinnahmen dürften dramatisch sein. Wie Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Krumbachs Bürgermeister Fischer die angespannte Lage bewerten.

Firmen in Kurzarbeit, Ausgangsbeschränkung, Schulen geschlossen, Kinder, die Oma und Opa nicht treffen können: Das ist das aktuelle Bild dessen, was wir meist mit „Corona-Krise“ umschreiben. Doch was kommt danach? Der Gedanke daran treibt auch den heimischen Bürgermeistern die Sorgenfalten ins Gesicht.

Der anhaltende Stillstand des Wirtschaftslebens hat zur Folge, dass auch den Kommunen ihre Einnahmen, beispielsweise durch die Gewerbesteuer, regelrecht wegbrechen – was aber kann dann noch finanziert werden?

Die Stadt Günzburg rechnet nach Auskunft von Julia Ehrlich, bei der Stadt Günzburg zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, „mit Ausfällen bei den Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen, des Weiteren fehlen Einnahmen aus unseren Einrichtungen wie zum Beispiel dem Betrieb des Forums am Hofgarten sowie Schul- und Kindertagesstättengebühren, die rückerstattet werden. Die Höhe ist heute noch nicht zu beziffern.“

Vergleichbar ist die Lage in Krumbach. Der Krumbacher Bürgermeister Hubert Fischer fordert, dass die finanziellen Ausfälle durch die staatliche Seite ersetzt werden müssen. Denn Bund und Land hätten ja den Stillstand des öffentlichen Lebens angeordnet.

Was können Kommunen künftig noch leisten?

Wie hoch wird der finanzielle Einbruch für Krumbach sein? Dies lasse sich – Fischer sieht das ähnlich wie die Stadtverwaltung Günzburg – derzeit nicht exakt abschätzen. Aber eine Größenordnung von etwa einem Dreiviertel der steuerlichen Einnahmen, die regelrecht wegbrechen, wird wiederholt von kommunaler Seite genannt. Hinzu komme, so Fischer, dass die staatliche Seite zuletzt ein erhöhtes Maß an Leistungen von den Kommunen eingefordert habe. Dazu gehöre die Bereitstellung von Plätzen für die Ganztagsbetreuung von Kindern und die Einrichtung von Kita-Plätzen.

Auch Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sieht das so: „In den zurückliegenden Jahren wurden immer wieder vom Bund und im Land Beschlüsse gefasst und Wohltaten verkündet, deren Umsetzung und Finanzierung bei den Städten lag. Beispielhaft erwähnen möchte ich den Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz oder die mangelhaft finanzierte IT-Ausstattung unserer Schulen.“ Das deutsche Institut für Urbanistik bezifferte die infolge der aktuellen Krise schon entstandene bundesweite „kommunale Investitionslücke“ zuletzt auf rund 138 Milliarden Euro. Aber das ist wohl nur eine Momentaufnahme.

Krumbachs Haushalt noch nicht beschlossen

In Krumbach beispielsweise war über den Haushalt für das Jahr 2020 im Februar intensiv beraten worden. Februar: Eine Krise des gegenwärtigen Ausmaßes war da gedanklich gewissermaßen Lichtjahre entfernt. Unter anderem wurde in der Sitzung des Stadtrates über die Erweiterung des Kindergartens St. Gabriel in Niederraunau gesprochen. 2,5 Millionen Euro hat Kämmerer Hubert Bühler da eingeplant. Am 23. März hätte der Krumbacher Haushalt verabschiedet werden sollen. Doch da hatte die sich immer mehr zuspitzende Corona-Entwicklung den Landkreis Günzburg schon mit einer beklemmenden Wucht erfasst. Die Sitzung, die mit Blick auf die Mindestabstandsregeln im Stadtsaal hätte stattfinden sollen, wurde schließlich abgesagt.





Gerhard Jauernig, Günzburger Oberbürgermeister seit 2002. .

Hinzu kommt, dass die Wahlperiode für die bisherigen Stadt- und Gemeinderäte Ende April endet. Am Montag, 27. April würde in Krumbach die letzte Sitzung stattfinden. Aber ob die Räte tatsächlich noch einmal zusammenkommen, gilt derzeit als unwahrscheinlich. Dann sollen ab Mai in allen bayerischen Kommunen die neu gewählten Räte ihre Arbeit aufnehmen. Wie das aber konkret aussieht, vermag derzeit noch niemand zu sagen. Für die neu gewählten Räte ist das ein Start unter Bedingungen, wie es sie in vergleichbarer Form schlichtweg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gab.

Anders als Krumbach haben verschiedene Kommunen ihre Haushalte bereits verabschiedet. So beispielsweise die Stadt Günzburg. Den 63-Millionen-Euro-Rekordetat beschloss der Rat im Februar einstimmig. Teuerste Einzelmaßnahme ist der Bau der neuen Feuerwache. Hierfür sind – so der Stand im Februar – für 2020 vier Millionen Euro vorgesehen. Wie die Stadt mitteilt, dürfe Günzburg „Stand heute ... von einer weiter bestehenden Zahlungsfähigkeit ausgehen, da in den letzten Jahren solide gewirtschaftet wurde. Diese Praxis zahlt sich nun aus.“ Aber: Es sei jetzt Aufgabe der Kämmerei, in den nächsten Wochen die anstehenden Projekte zu bewerten und dann „gemeinsam mit dem neuen Stadtrat die notwendigen Schritte einzuleiten.“

Die ganze Unkalkulierbarkeit der Lage

Es ist ein Satz, in dem die ganze Unkalkulierbarkeit der gegenwärtigen Lage durchklingt. Und da ist auch die Frage: Sorgt jetzt die Krise womöglich für eine Schieflage zwischen Kommunen, die den Haushalt bereits unter Dach und Fach haben und Kommunen, die ihn noch nicht verabschiedet haben? Krumbachs Bürgermeister Fischer betont, dass es hier keine Ungleichbehandlung geben dürfe. In Krumbach war der Schuldenstand der Stadt bekanntermaßen immer wieder ein zentrales kommunalpolitisches Thema. Dass sich dies in den kommenden Monaten noch deutlich intensivieren wird, ist zu erwarten.

Hubert Fischer, Krumbacher Bürgermeister seit dem Jahr 2008. Bild: Martina Kaiser

Fischer sagt eindeutig: Ein „Rettungsschirm“ des Staates für die Kommunen müsse kommen. Auch Günzburgs OB Jauernig, Bezirksvorsitzender des Bayerischen Städtetages in Schwaben, hebt hervor: „Ich gehe davon aus, dass es Konjunkturprogramme geben wird und muss.“ Generell sei es, so Jauernig und Fischer, wichtig, die Grundlage für die Finanzierung der Kommunen zu verbessern. Jauernig erklärt, dass die deutschen Kommunen mit der Vielzahl der ihnen übertragenen Aufgaben chronisch unterfinanziert sind. „Als Ausfluss der jetzigen Situation erhoffe ich mir ein ehrlicheres, auch im Sinne der Finanzierung partnerschaftlicheres Miteinander aller staatlichen Ebenen.“ Der Steueranteil, den die Kommunen erhalten, müsse erhöht werden, ergänzt Krumbachs Bürgermeister Fischer. Dann könne auch die undurchschaubare Vielzahl von staatlichen Förderprogrammen und die damit verbundene oft undurchschaubare Bürokratie reduziert werden.

Und noch ein Gespräch mit dem Kämmerer

Wie viel Gesprächsbedarf es derzeit in Sachen Finanzierung bei den Städten und Gemeinden gibt, deutet auch das Ende unseres Gesprächs mit Bürgermeister Fischer an. Als er sich am Telefon verabschiedet, sagt er, dass anschließend noch eine Sitzung bevorstehe – mit dem Stadtkämmerer.

Hier unser Kommentar zum Thema:

Corona: Warum das für die Kommunen so schwierig wird

Weitere Informationen zum Thema Corona und die Finanzlage der heimischen Kommunen gibt es hier:

Finanzschock: Droht Mering die Pleite?

Weitere aktuelle Berichte zur Corona-Krise im Kreis Günzburg finden Sie hier:

"Wir bewachen Desinfektionsmittel im Auftrag verschiedener Kunden"

Wertstoffhöfe öffnen bald wieder unter besonderen Umständen