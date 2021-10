Betrug in Krumbach durch falsche Bankmitarbeiter

Eine fünfstellige Summe buchten die Betrüger vom Konto der Geschädigten ab, nachdem sie am Telefon geschickt gefragt hatten. Die Kripo Memmingen ermittelt.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr hat sich in Krumbach ein Betrug durch falsche Bankmitarbeiter ereignet. Das berichtet die Polizei. Eine 43-Jährige erhielt einen Anruf ihrers vermeintlichen Bankberaters. Dieser täuschte im Gespräch vor, dass ihr Bankkonto gehackt wurde. Angeblich um weitere Überweisungen ins Ausland zu verhindern, gab die 43-Jährige die zugesandten TAN-Nummer an den unbekannten Täter weiter. Mit Hilfe dieser TAN-Nummern konnten Überweisungen in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Geldbetrags auf verschiedene Konten getätigt werden. Als die 43-Jährige den Betrug bemerkte, verständigte sie sofort ihre Bank und die Polizei. Wie der unbekannte Täter sich Zugriff auf das Online-Banking der 43-Jährigen verschaffte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen, so die Polizei. (AZ)