Circus Mulan gastiert in Krumbach

Welche Höhepunkte für die Vorstellungen ab Donnerstag, 2. September, geplant sind. Die MN-Redaktion verlost zehn Mal zwei Eintrittskarten.

"Der Zirkus kommt." Nach mehrmonatiger der Pandemie geschuldeter Zwangspause macht der "Circus Mulan" auf seiner im Allgäu begonnenen Gastspielreise Station in Krumbach. "Circus Mulan" gastiert von Donnerstag, 2. September, bis Sonntag, 5. September, an der Hürber Straße in Niederraunau.

Die Werbeplakate hängen seit geraumer Zeit, dieser Tage sind Einladungen an die Haushalte verteilt, und die kleine Zirkuswelt mit dem schmucken Zweimastzelt und der Wagenstadt drum herum hat auch schon Quartier bezogen an der Hürber Straße im Norden von Krumbachs Stadtteil Niederraunau. Der Zirkus ist also erwartungsfroh gerüstet für den Start am Donnerstag, 2. September, wenn die "Circus-Mulan"-Familie zum Premierentermin lädt und es (beginnend um 16 Uhr) heißt: "Manege frei – das Spiel kann beginnen."

"Mulan", so erklärt Inhaberin Jaqueline Köllner die Namensgebung des vor gut zehn Jahren gegründeten Zirkusunternehmens steht für "Kampf, Mut und Ehrlichkeit". Eigenschaften, die der Zirkusfamilie in Corona-Zeiten mehr als zuhauf abverlangt wurden. "Während der monatelangen Zwangspause gab es keine Einnahmen, kein Geld vom Staat, keine öffentlichen Zuwendungen", erklärt Jaqueline Köllner rückblickend. Das "Unternehmen Mulan" konnte nur dank Lebensmittel- und Geldspenden für die Zirkusfamilien und Futterspenden für die Tiere überleben.

Tierdressuren und die Kunst der Jongleure

Umso mehr fiebert der "Circus Mulan" seinen Gastspielterminen in Niederraunau entgegen. Der Familienzirkus hat Pferde, Ponys, Lamas, Kamele, Esel, Ziegen und Hunde. Und neben den verschiedensten Tierdressuren in der Manege zeigen die "Mulan"-Artisten unterm Chapiteau ihre Künste und Leistungen als Jongleure, r auf dem Drahtseil oder als "Schlangenmädchen". Und natürlich fehlen im Zirkusprogramm für die ganze Familie nicht die Späße der lustigen "Mulan"-Clowns. In den Pausen ist dann Ponyreiten möglich – oder ein Rundgang durch den Streichelzoo außerhalb der Manege auf dem Zirkusgelände an der Hürber Straße in Niederraunau.

"Zwei Stunden Abwechslung von Alltag"

"Wir freuen uns über alle Besucher und Gäste, die mit guter Laune kommen und uns unterstützen und geben ihnen dafür zwei Stunden Abwechslung vom Alltag", verspricht Zirkuschefin Jaqueline Köllner und weist einladend auf die kommenden "Mulan"-Termine hin: Die täglichen Vorstellungen in Niederraunau beginnen um 16 Uhr, am Samstag zusätzlich um 11 Uhr (außer am Sonntag, dem Familientag - da geht es bereits um 14 Uhr los). Der Kartenvorverkauf an der Zirkuskasse öffnet jeweils von 10 bis 12 Uhr. Reservierungen sind auch unter Telefon 0163/4507086 möglich.

Die Redaktion der Mittelschwäbischen Nachrichten verlost zehn Mal zwei Eintrittskarten. Man kann sich aussuchen, in welche Vorstellung man gehen möchte. Mitmachen geht per E-Mail an gewinnspiel@mittelschwaebische-nachrichten.de oder per Fax unter 08282/60686-36. Einsendeschluss ist Mittwoch, 1. September, 12 Uhr. Die Gewinner werden angerufen (es wird nicht auf AB gesprochen).