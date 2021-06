Krumbach

vor 6 Min.

Die Grundschule Krumbach wird fünfzügig und braucht mehr Klassenzimmer

Ein Erweiterungsbau ist am Eingang der Grundschule Krumbach angedacht. Die Schule braucht mehr Räumlichkeiten, um fünf- statt vierzügig zu werden. Außerdem werden Räume für die Nachmittagsbetreuung benötigt. Die Eingangshalle müsste dafür abgerissen werden, hieß es bereits im Herbst 2020 im Stadtrat.

Plus Die Krumbacher Grundschule wird zu klein. Was die Stadt in das Gebäude investieren muss, um es für die Bevölkerungsentwicklung und gesetzliche Vorgaben zu ertüchtigen.

Von Annegret Döring

Die Bevölkerungsentwicklung in Krumbach zwingt die Stadt nicht nur zu kräftigen Investitionen im Kindergartenbereich mit der Schaffung vieler Kindergartenplätze, sondern auch in der Krumbacher Grundschule muss mehr Platz entstehen, wenn aus diesen Kindergartenkindern dann Schulkinder werden. Eine Analyse hat ergeben, dass der nötige Bedarf an Räumen nicht innerhalb des bestehenden Schulgebäudes geschaffen werden kann. Die bisher vierzügige Grundschule wird nämlich fünfzügig und allein dafür benötigt man vier zusätzliche Klassenzimmer.

