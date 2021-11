Dieb stiehlt Geldbeutel in Bäckerei

In einer Krumbacher Bäckerei wird einer Frau die Geldbörse gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten am Dienstag gegen 19.15 Uhr aus einer abgestellten Tasche eine Geldbörse. Die Tasche hatte die Geschädigte im Kundenbereich einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Krumbach abgestellt. Die zwei Täter betraten kurz das Geschäft, um das dortige WLAN zu nutzen, teilte die Polizei mit.

Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl in Krumbach

Hierbei entwendeten sie die Geldbörse. Die zwei Männer waren laut Beschreibung etwa 20 Jahre und könnten aus dem osteuropäischen beziehungsweise afrikanischen Raum stammen, heißt es weiter. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet unter der Telefonnummer 08282/905-0 um Hinweise. (AZ)