Ein neuer Kollege in der Krumbacher Redaktion

Piet Bosse verstärkt das MN-Team. Sein beruflicher Weg führt ihn von Hamburg nach Mittelschwaben.

Sein Start in der Krumbacher MN-Redaktion – das ist auch so etwas wie ein Brückenschlag quer durch die Republik. Unser neuer Kollege Piet Bosse stammt aus Hamburg. Nun verstärkt der 26-Jährige das Team der Mittelschwäbischen Nachrichten und ist dort unter anderem für die Bereiche Polizei, Gericht und Lokalsport zuständig.

Wenn Piet Bosse über seine Lebensstationen erzählt, dann fällt auch das Stichwort HSV. Beim Hamburger Fußballtradionsverein hat er ein Praktikum absolviert und hier deutet sich an, dass ihm die Sportberichterstattung besonders ans Herz gewachsen ist. Doch seine journalistische Bandbreite reicht darüber weit hinaus. Nach dem Studium der Medienwissenschaften in Hamburg und Mittweida/Sachsen von 2015 bis 2019 begann Piet Bosse 2020 bei der Augsburger Allgemeinen seine journalistische Ausbildung (Volontariat).

Aus dem Norden der Republik in den schwäbischen Süden? Genau das habe er als besonderen Reiz empfunden, sagt Piet Bosse, der sich mittlerweile in Augsburg gut eingelebt hat. In der Redaktion Krumbach übernimmt Piet Bosse jetzt die Stelle von Christoph Lotter, der sich beruflich neu orientieren möchte.

Piet Bosse ist am 31. August 1995 in Hamburg geboren. Sein Vater ist Inhaber einer IT-Firma, seine Mutter arbeitet in einer Arztpraxis. Bosse hat eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Nach Tätigkeiten für verschiedene Zeitschriften und Online-Portale (Bosse schrieb unter anderem über Golf, Tennis und Fußball) kam Piet Bosse nach Augsburg. Während des Volontariats war er unter anderem Mitglied der Lokalredaktion Schwabmünchen. Lesen und Radeln: Das ist für Piet Bosse ein wichtiger Ausgleich zu seiner beruflichen Tätigkeit. (pb)