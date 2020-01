16:00 Uhr

Krumbach: Hakenkreuz auf Treppe gesprüht

Farbspray wurde auf Steintreppe am Burgberg gesprüht. Die Krumbacher Polizei bittet um Hinweise.

Im Verlauf der vergangenen Tage hat ein bislang unbekannter Täter mit einem Farbspray ein Hakenkreuz auf eine Steintreppe gesprüht. Die Treppe befindet sich am laut Polizei am Burgberg in der Nähe des Stadtparks. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (zg)

