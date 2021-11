Krumbach: 39-Jähriger bespuckt anderen Fahrer

Zwischenfall in Krumbach: Ein Autofahrer nimmt einem anderen die Vorfahrt - danach bespuckt und beleidigt er ihn.

Ein 39-jähriger Fahrer nahm am Samstag gegen 17 Uhr in Krumbach an der Kreuzung Luitpoldstraße/Dr.-Schlögl-Straße einem 30-jährigen Fahrer die Vorfahrt. Nur durch starkes Abbremsen konnte der 30-Jährige laut Bericht der Polizei einen Unfall vermeiden. Danach stieg der 39-Jährige aus seinem Fahrzeug aus, ging zu dem Fahrzeug des 30-jährigen, öffnete die Türe, bespuckte und beleidigte diesen. Daraufhin erstattete der 30-Jährige Verkehrsteilnehmer Anzeige bei der Polizei. Den 39-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung. (AZ)