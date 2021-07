Krumbacher Stadtpark: Frau wird durch Steinwurf verletzt

Im Krumbacher Stadtpark wurde eine 26-jährige Frau offenbar gezielt durch einen Steinwurf am Auge verletzt. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter.

Eine Rissverletzung am Auge erlitt eine 26-jährige Frau, die sich im Eingangsbereich des Krumbacher Stadtparks aufhielt. Ein bislang unbekannter Täter warf möglicherweise gezielt einen fünf Zentimeter breiten, großen Stein auf sie.

Am Samstagnachmittag erschien die 26-jährige Frau auf der Polizeiinspektion Krumbach, um eine Körperverletzung vom Vortag zur Anzeige zu bringen. Am Freitagabend, gegen 18 Uhr saß die junge Frau am westlichen Eingang zum Stadtpark Krumbach auf einer der dortigen Sitzbänke beim Übergang in Richtung Grundschule, als sie, wie die Polizei berichtet, von einem circa fünf Zentimeter breiten Stein am Kopf getroffen wurde.

Hierbei erlitt sie eine Rissverletzung über dem Auge, die ärztlich behandelt werden musste. Von wem der Stein geworfen wurde, konnte sie bislang nicht nennen. Zeugen, aber auch insbesondere die Ersthelfer, die der jungen Frau unmittelbar danach zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-0, zu melden.



Auffahrunfall: Am Samstag gegen Mittag befuhren mehrere Pkw die B16 nördlich von Krumbach in Richtung Süden und mussten an dem dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 19-jährige Pkw-Lenkerin bemerkte dies laut Polizei offenbar zu spät und stieß mit ihrem Wagen ungebremst ins Heck des davor haltenden Pkw. Hierbei wurde die 46-jährige Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand ein Schaden von etwa 11.500 Euro.

Unfall beim Rückwärtsfahren: Am Samstag kurz vor Mittag parkten auf einem Parkplatzgelände in der Krumbacher Bahnhofstraße 2 Pkw-Lenker fast zeitgleich rückwärts aus den jeweiligen Parkplätzen aus. Hierbei übersah jedoch ein Lenker laut Polizei das bereits hinter ihm ausgeparkte und stehende andere Fahrzeug und prallte gegen dieses. Verletzt wurde dabei niemand. An den Pkw entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.



Unfallflucht: Am Samstagabend, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug die Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen in nördliche Richtung, als auf Höhe von drei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen ihm auf seiner Spur ein Pkw entgegenkam. Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte laut Polizei seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort und entfernte sich vom Unfallort. Am Außenspiegel entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich aufgrund der Angaben des Geschädigten und aufgefundener Teile um einen schwarzen VW Golf 5er/6er gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-0 zu melden.

Weiterer Auffahrunfall: Am Freitagmorgen musste eine Pkw-Fahrerin am Ursberger Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Dies übersah eine hinter ihr fahrende 29-jährige Pkw-Fahrerin, welche einen Zusammenstoß laut Polizei nicht mehr verhindern konnte. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.



Zusammenstoß: Am Freitagnachmittag wollte ein 43-jähriger Mann von der Wattenweiler Straße kommend nach links in die B 16 abbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei das Fahrzeug einer 27-jährigen Frau, welche in Richtung Ichenhausen fuhr. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.