Krumbach

vor 36 Min.

So lief der Neustart bei "Live am Marktplatz" in Krumbach

In Krumbach läuft aktuell die Veranstaltungsreihe "Live am Marktplatz".

Plus Nach einem Jahr Corona-Pause gab es in Krumbachs Zentrum wieder ein besonderes "Live-Erlebnis". Wie es jetzt weitergeht.

Von Monika Leopold-Miller und Christoph Sauter

Livemusik in sommerlicher Abendstimmung: Es war ein besonderes Gefühl, das es lange nicht gab. Das machte den Neustart der Veranstaltungsreihe "Live am Marktplatz" mit der Band "Funk that Soul" am Samstag zu einem besonderen Moment.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen