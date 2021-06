Krumbach

Sperrung des Krumbacher Marktplatzes: Was sagen unsere Leser dazu?

Plus Während des Sommers ist der Krumbacher Marktplatz halbseitig gesperrt. Der Beschluss steht, die Diskussion indes geht immer weiter. Wir haben die Leser befragt.

Von Nadine Rau

Die Tische und Stühle stehen schon da, auch das Wetter passt jetzt optimal, doch die Sieben-Tage-Inzidenz will noch nicht mitspielen. Während die Leute in anderen Landkreisen Bayerns wieder unter freiem Himmel zum Essen verabredet sind, bleibt es in Krumbach weiterhin leer - abgesehen von den langen Schlangen an den Eisdielen in der Stadt. Zum Wochenbeginn lag die Inzidenz erneut über 100, was die Öffnung der Außengastronomie nach wie vor unmöglich macht.

