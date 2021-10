"Verkehrschaos": Das kritisieren Krumbacher am Einbahnstraßenversuch

Plus Der Verkehrsversuch im Krumbacher Osten ist jetzt beendet. Unsere Online-Abstimmung ist eindeutig, ebenso die Zuschriften vieler Leser. Wie es nun weitergeht.

Wie in "alten Zeiten" läuft jetzt sozusagen wieder der Verkehr im Bereich der Krumbacher Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße/Synagogengasse. Beendet ist der rund vierwöchige Einbahnstraßen-Versuch. Das Echo in der Bevölkerung zur Einbahnstraßenregelung: Offensichtlich überwiegend negativ. Das spiegelt unsere Online-Umfrage wider. Auch Zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß, der sich für die Stadt schwerpunktmäßig um das Thema Verkehr kümmert, sagt: Die Innenstadt sei durch den Einbahnstraßenversuch schwerer erreichbar geworden.