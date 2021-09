Wollen Sie eine Einbahnbahnstraßenregelung in Krumbach?

Ab Mittwoch soll eine Einbahnstraßenregelung in Krumbach für die Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße/Synagogengasse getestet werden. Wir starten dazu eine Umfrage.

Diese Woche ist es soweit: Autofahrerinnen und Autofahrer sowie andere Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine geänderte Verkehrsführung im Bereich Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße/Synagogengasse in der Stadt Krumbach einstellen. In diesem Bereich soll vom kommenden Mittwoch, 29. September, an getestet werden, wie es sich auswirkt, wenn der Verkehr nur noch in einer Richtung fließt. Dies gilt dann insbesondere für den motorisierten Verkehr. Radfahrer dürfen nach wie vor in beiden Richtungen unterwegs sein. Ziel ist, dass das Umfeld des Bürgerhauses aufgewertet und der Rad- und Fußgängerverkehr dort gefördert werden. Der Testlauf geht bis Ende Oktober. Gefahren werden kann dann nur noch von der Burgauer Straße in die Hohlstraße. Zurück auf die Burgauer Straße/B16 geht es dann aber nur noch über die Heinrich-Sinz-Straße. Aus verschiedenen Vorschlägen für diesen Bereich hat man sich für den Entwurf des Landschaftsarchitekten R. Baldauf entschieden. Ein Planungsbüro hat die Einbahnstraßenregelung im Bereich Heimatmuseum/Bürgerhaus dann ausgearbeitet. Der Krumbacher Stadtrat hat das Konzept befürwortet. Nun gilt es zu sehen, wie sich diese Idee in der Praxis auswirkt. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sind größere Veranstaltungen, wie man die Bürgerinnen und Bürger an einem Gesamtverkehrskonzept für die Stadt Krumbach beteiligen könnte, bisher ausgeblieben. Manche könnten daher überrascht sein von dem Test im Bereich Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße/Synagogengasse.

