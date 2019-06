vor 39 Min.

Krumbach soll am Reschenberg wachsen dürfen

Am Reschenberg soll in Krumbach ein neues Baugebiet entstehen.

Ein Wohn- und Mischgebiet soll dort geplant werden. Zwei Besitzer geben Grundstücke dafür her.

Einstimmig stellte sich der Stadtrat Krumbach in seiner jüngsten Sitzung hinter das Vorhaben, an der B300 im Bereich Reschenberg ein Wohn- und Mischgebiet auszuweisen. Möglich wird das, weil die Eigentümer zweier im Westen Krumbachs gelegenen Grundstücke bereit sind, diese einer Bebauung zuzuführen.

Die Vorteile liegen nach der Darstellung von Stadtbaumeister Björn Nübel auf der Hand. Am Rand der bestehenden Besiedlung liegend, kommt es zu keiner Zersiedelung. Vom Zentrum der Stadt liegt das Areal in Luftlinie nur circa einen Kilometer entfernt, und das Gelände weist nur geringfügige Steigung auf. Den vorhabenbezogene Bebauungsplan erstellen die oder einer der Eigentümer in Eigenregie in Absprache mit der Stadt. Gedacht ist an eine Einzelhausbebauung mit der Möglichkeit von Bürogebäuden im Eingangsbereich.

Als Erster bezog Zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß für die CSU-Fraktion Stellung: „Wir brauchen Bauplätze, und das Gelände ist geeignet“. Er könnte sich eine Wohnbebauung mit leichter gewerblicher Nutzung vorstellen. Auch Klemens Ganz als Sprecher der UFWG würde einer Wohnbebauung den Vorzug geben. Johann Geiger von der JW-Offene Liste setzt auf eine reine Wohnbebauung. Er lobte die gute Verkehrsanbindung und hofft auf eine schnelle Verwirklichung des Vorhabens. Eine Wohnbebauung würde auch Hermann Mayer von der SPD bevorzugen. Er bat, die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, sodass dort tatsächlich gebaut werde und die Bauplätze nicht nur als Kapitalanlage genutzt würden.

Freiflächen um das Bürgerhaus sollen neu gestaltet werden

Bürgerhausumfeld Wohlwollend zur Kenntnis nahmen die Gemeinderäte das Prozedere zum Planer-Auswahlverfahren zur Neugestaltung des Bürgerhausumfeldes. Nach Fertigstellung des neuen Bürgerhauses in der Heinrich-Sinz-Straße sollen nun die Freiflächen vor dem Bürgerhaus sowie die angrenzenden Verkehrsflächen mithilfe der Städtebauförderung saniert beziehungsweise neu gestaltet werden. Im Umfeld der beabsichtigten Neugestaltung befinden sich zahlreiche Baudenkmäler sowie das für die Stadtgeschichte bedeutsame Bodendenkmal der ehemaligen Synagoge.

Aufgrund der städtebaulich-verkehrlichen und historischen Sensibilität der Planungsaufgabe sei, in Abstimmung mit dem Fördergeber, eine vergleichende Mehrfachbeauftragung von vier geeigneten Landschaftsarchitekturbüros vorgesehen. Durch die unterschiedlichen Vorentwürfe erhält die Stadt, so hofft Stadtbaumeister Björn Nübel, die geeignetste Planlösung und dadurch den geeignetsten Planer für diese Aufgabenstellung. Die Betreuung, Organisation und Vorprüfung der Mehrfachbeauftragung inklusive der erforderlichen Abstimmungen mit den Fachstellen soll durch den örtlichen Projektsteuerer, „Die Städtebau GmbH“, erfolgen. In Absprache mit der Förderstelle wird zur Finanzierung eine eigenständige Fördermaßnahme beantragt. Als Termin für die Planer-Beauftragung mit Festlegung der nächsten Schritte ist der Dezember dieses Jahres ins Auge gefasst. (neu)

Themen Folgen