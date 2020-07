vor 20 Min.

Krumbacher Fachakademie verabschiedet 62 Studierende

Erzieherinnen und Erzieher für verschiedene Fachbereiche ausgebildet. 52 Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger

Auch in diesem Jahr konnte die Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach 62 Studierende, nach fünfjähriger Ausbildung, als neue Erzieherinnen und Erzieher in die verschiedensten Arbeitsbereiche, zum Beispiel die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, entlassen.

Außerdem haben sich 52 Schülerinnen und Schüler der Abschlussprüfung zur staatlich anerkannten Kinderpflegerin oder Kinderpfleger unterzogen und alle haben ihre Prüfungen bestanden. Vier davon mit sehr gutem Erfolg, das heißt einem Notendurchschnitt von 1,5 oder besser. Die meisten werden ihren Weg an der Fachakademie weitergehen und als nächstes Ziel die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin anstreben.

Nicht nur aufgrund des grundsätzlichen Erziehermangels, sondern auch durch die aktuelle Situation der Corona-Pandemie wird deutlich, wie wichtig diese Fachkräfte für ein funktionierendes System zur Betreuung und Bildung von Kindern und Jugendlichen sind.

Die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin gliedert sich in zwei Teile: Den ersten Teil bildet das zweijährige Sozialpädagogische Seminar, das die Basisausbildung darstellt und mit der Abschlussprüfung zum/zur staatlich anerkannten Kinderpfleger/Kinderpflegerin abschließt.

Anschließend folgen zwei Studienjahre mit Blockpraktika in verschiedenen Arbeitsfeldern, in denen die wesentlichen theoretischen Grundlagen für die zukünftige Fachkraft vermittelt werden. Dieser Teil schließt mit den theoretischen Abschlussprüfungen ab.

Studierende haben bei diesem Zwischenschritt außerdem die Möglichkeit, durch eine freiwillige Prüfung in Englisch die fachgebundene Fachhochschulreife zu erlangen.

Im abschließenden Berufspraktikum, welches das letzte Ausbildungsjahr darstellt, befinden sich die Auszubildenden bis auf 20 Seminartage in einer festen Praxisstelle, um die gelernten theoretischen Inhalte in der Praxis ein- und umsetzen zu können. Dieser letzte Teil schließt mit einer Facharbeit, der praktischen Prüfung und einem Colloquium ab und stellt den Schlusspunkt des zweiten Teils der Ausbildung dar, welche sich auf demselben Niveau bewegt, wie ein Bachelor-Studiengang oder eine Meister-/Technikerausbildung.

Diesen abschließenden Teil der Ausbildung haben dieses Jahr 62 Berufspraktikantinnen und Praktikanten erfolgreich absolviert, 13 davon in allen drei Teilen des praktischen Prüfungsabschnittes mit der Note „sehr gut“ und zwölf davon mit einer „sehr guten“ Prüfungsgesamtnote, 1,5 oder besser. Leider musste, aufgrund eines Corona-Verdachtsfalles, die feierliche Verabschiedung der diesjährigen Absolventen entfallen. Die Schulleitung und das Kollegium wünschen ihnen allen von Herzen alles Gute und viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Lebensweg!

Die Fachakademie in Krumbach leistet durch den Ausbildungsgang einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Fachkräftesicherung. Der Bedarf ist nach wie vor hoch, und auch zukünftig sollen so viele Bewerber wie möglich aufgenommen werden. Ziel ist es, in der Erzieherausbildung ab dem Schuljahr 2021/22 von der aktuellen Zweizügigkeit auf drei Klassen pro Jahrgang zu erhöhen, um dadurch den Bedarf an Fachkräften zuverlässig bedienen zu können. Bereits im kommenden Schuljahr werden die Klassen vergrößert, was unter anderem durch die Anmietung von zusätzlichen Räumlichkeiten im ehemaligen Gebäude der FOS/BOS möglich wird. (zg)

Informationen hierzu oder allgemein zur Ausbildung finden sich auf der Internetseite der Fachakademie unter www. fachakademie-kru.de.

