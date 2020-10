vor 18 Min.

Krumbacher Restlesmarkt muss abgesagt werden

Der Restlesmarkt kann nicht stattfinden. Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die aktuelle die Planung für die anderen Märkte in Krumbach hat.

Von Sandra Haupt

Der Krumbacher Restlesmarkt, der am kommenden Sonntag, 25. Oktober, stattfinden sollte, ist abgesagt. Grund dafür ist laut Mathias Vogel vom Krumbacher Ordnungsamt die aktuelle Entwicklung der Corona-Krise.

Wie Mathias Vogel vom Ordnungsamt Krumbach weiter berichtet, wird gerade in Absprache mit der Werbegemeinschaft Krumbach diskutiert, welcher Markt in Krumbach stattfinden kann. Der Grund für die Absage des Restlesmarkts ist, dass es nicht möglich sei, das vorgeschriebene Hygienekonzept einzuhalten oder zu kontrollieren.

Nach Restlesmarkt-Absage: Was ist mit den anderen Märkten in Krumbach?

Ob der Martinimarkt (am Montag, 9. November) oder der Plätzlesmarkt (am Sonntag, 22. November) in Krumbach stattfinden können, sei noch unklar. Das hänge laut Vogel mit den Coronafallzahlen zusammen und werde eine Woche vor dem jeweiligen Termin beschlossen.

