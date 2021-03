02.03.2021

Krumbacher Sportzentrum: Bürgerentscheid könnte die Lösung des Problems noch länger hinauszögern

Plus Krumbacher Sportzentrum: Sie diskutieren nun schon acht Jahre über das Thema im Rat. Ein Bürgerentscheid wird die Dinge weiter verzögern. Aber welche Alternative gibt es noch?

Von Peter Bauer

Bürgermeister Hubert Fischer spricht von einer tiefen Enttäuschung, gar von Wortbruch. Allein diese Worte deuten an, welches Klima in den jetzt folgenden Krumbacher Stadtratssitzungen wieder zu erwarten ist. Denn zur Zukunft des Krumbacher Sportzentrums wird es höchstwahrscheinlich zu einem Bürgerentscheid kommen. Initiiert wird dieser unter anderem vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Achim Fißl. Eine überraschende Wende, die für Zoff im Stadtrat sorgen wird.

Jetzt also doch noch ein Bürgerentscheid gegen Abriss/Ersatzneubau des Sportzentrums und für eine Sanierung von Hallenbad, Sporthalle und Mensa? Vieles sprach zuletzt dafür, dass ein Bürgerentscheid nicht mehr stattfinden wird. In der Februar-Sitzung des 24 Mitglieder zählenden Stadtrates war über einen von allen Fraktionen mitgetragenen Antrag abgestimmt worden. Ersatzneubau: Ja, hieß es da. Aber ein neu zu bildender Ausschuss sollte Möglichkeiten ausloten, die Kosten für einen Neubau (zuletzt mit rund 32 Millionen Euro veranschlagt) deutlich zu reduzieren.

Acht Krumbacher Stadträte stimmten dagegen

Ein Antrag aller Fraktionen – der aber im Kern keineswegs einstimmig beschlossen wurde. Für einen Neubau stimmten 16 Stadträte, acht Räte dagegen. Die Atmosphäre der Februar-Sitzung des Stadtrates war anders als in vielen Sitzungen in den Jahren zuvor ruhig und harmonisch. Und das war nach all den mitunter erbittert geführten, jahrelangen Endlosdebatten im Rat schon eine ganze Menge. Doch da waren eben auch acht Räte, die den Neubau des Sportzentrums ablehnten. Das Ergebnis ließ ahnen, wie konträr die Meinungen in Sachen Sportzentrum auch im neuen, 2020 gewählten Stadtrat sind. Eine klare, dauerhafte, tragfähige Mehrheit für eine (kostenreduzierte) Neubaulösung? Sie ist auch im neuen Stadtrat offensichtlich keineswegs sicher.

Auch dieser Hintergrund mag die Initiatoren um Achim Fißl bewogen haben, jetzt doch den Bürgerentscheid gegen den Abriss (die Ursprünge der Initiative reichen bis 2019 zurück) entschlossen auf den Weg zu bringen. Die ersten Reaktionen? Sie könnten das „nicht fassen“, sagen einige geradezu entsetzt. Angesichts der offenbar weiter verfahrenen Lage sei ein Bürgerentscheid richtig, sagen andere. Und da sind die vielen, die einfach nur abwinken und sagen: „Ich kann das nicht mehr hören“.

Doch eines ist sicher: Das Thema Sportzentrum wird in den kommenden Monaten wieder einmal die Krumbacher Kommunalpolitik und die Diskussionen im Stadtrat bestimmen. Erneut „dicke Luft“ im Krumbacher Stadtrat: Das ist wohl keine gewagte Prognose. Ein Bürgerentscheid kann eine Lösung für das Krumbacher Sportzentrum um weitere Jahre verzögern. Doch angesichts der Sackgasse, in der sich die Debatte erneut befindet, wird wohl am Ende nur ein Bürgerentscheid zu einer klaren Weichenstellung für das Sportzentrum führen.

Themen folgen