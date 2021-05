Landkreis Günzburg

Wer füttert, schadet: Warum Brot für Wasservögel und Umwelt gefährlich ist

Plus Trotz Verboten werfen Bürger oft ihr übriges Brot ins Wasser. Den Enten quillt dadurch der Magen auf, die Gewässer können kippen. Was fehlt, sind Kontrollen.

Von Nadine Rau

Es ist ein Bild, dass man recht häufig sieht: In Flüssen und Seen schwimmen ganze Brote, Brezeln, Semmeln oder mehr, was in der eigenen Küche nicht mehr zu gebrauchen ist. Ganz davon abgesehen, dass das mit Enten füttern nicht mehr viel zu tun hat: Das Brot schadet den Tieren, der Umwelt und bringt auch den Städten und Gemeinden nur Nachteile.

