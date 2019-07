vor 54 Min.

Liederkranz besucht Partnerchor

Aus der von Karl Kling 2006 gestifteten Eiche ist in Revó bereits ein stattlicher Baum geworden.

Krumbacher frischten Beziehung zum Coro Maddalene wieder auf

Kürzlich machte sich eine kleine Abordnung der Chorgemeinschaft Liederkranz aus Krumbach auf den Weg zu ihrem Partnerchor in Italien.

Anlass war das 50. Gründungsjubiläum des Coro Maddalene, eines Männerchores, der sich der Pflege von Trientiner Bergsteiger-Liedern verschrieben hat. Ein ganzes Wochenende wurden die internationalen Beziehungen zu den italienischen Sängern aufgefrischt und vertieft.

Das Bild zeigt die beiden Vorstände der Chorgemeinschaft Liederkranz vor dem Freundschaftsbaum am Kirchenvorplatz in Revó. Dieser Baum wurde von Karl Kling anlässlich eines Besuches des Coro Maddalene in Krumbach 2006 gestiftet. Aus der jungen Eiche ist zwischenzeitlich ein stattlicher Baum von über zehn Metern Höhe geworden. (zg)

