Lkw stand am Bahnhof in Krumbach in Flammen

In unmittelbarer Nähe zum Krumbacher Bahnhof ist am Dienstagvormittag ein Lastwagen in Brand geraten. Nach ersten Informationen unserer Redaktion war der Lkw vom Staatlichen Bauamt Krumbach mit Arbeiten im Bereich der Fußgänger-Überquerungshilfe in der Bahnhofstraße sowie der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße beauftragt. Hier sollte die Maschine mittels Hitze Markierungen auf der Fahrbahn anbringen.

Lkw brennt nahe Bahnhof Krumbach: Feuerwehr rückt mit 16 Mann an

Gegen 9 Uhr geriet das Gerät aus bislang unbekannter Ursache auf dem Busbahnhof südlich des Bahnhofgebäudes in Brand. Die Krumbacher Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an und hatte das Feuer nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Vor Ort waren auch Einsatzkräfte der Polizei sowie ein Rettungswagen. Weitere Informationen folgen. (pb, loto)

