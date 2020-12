vor 10 Min.

Mann tritt am Boden liegende Frau im Stadtgarten in Krumbach

Ein Streit im Stadtgarten in Krumbach ist am Sonntag eskaliert.

Ein junger Mann hat am Sonntag im Stadtgarten eine junge Frau mehrfach mit dem Fuß getreten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mehrfach mit dem Fuß getreten hat am Sonntag ein junger Mann eine Frau in Krumbach. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Zeuge die Beamten gegen 14.35 Uhr aus der Adolf-Kolping-Straße, östlich des Stadtgartens, an.

Streit im Stadtgarten in Krumbach eskaliert

Ein junger Mann und eine junge Frau, beide Anfang 20, hatten einen Streit in dessen Verlauf, der junge Mann der Frau ein Fußtritt verpasste. Als die Geschädigte am Boden lag, bekam sie nochmals einen Tritt gegen die Hüfte. Bis zum Eintreffen der Streife war jedoch niemand mehr vor Ort.

Die Geschädigte hat sich im Nachhinein auch nicht bei der Polizei gemeldet. Um Hinweise bittet die Inspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (zg)

