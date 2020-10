14:11 Uhr

Mann verweigert Corona-Maske und schlägt Mitarbeiter in Krumbacher Bank

Ein Mann hat in einer Bank in Krumbach drei Angestellte angegriffen.

Erst weigert ein 46-Jähriger sich, in einer Bank in Krumbach eine Atemschutz-Maske anzuziehen, dann schlägt er auf drei Mitarbeiter ein. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Ein 46-Jähriger hat am Freitag für Trubel in der Raiffeisenbank in Krumbach gesorgt. Wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, betrat der Mann die Bankfiliale in der Luitpoldstraße gegen 9 Uhr morgens ohne Mund-Nasen-Schutz. Die Mitarbeiter des Geldinstituts wiesen ihn darauf hin, dass er nur bedient werde, wenn er ein gemäß des Infektionsschutzgesetzes eine Maske trägt. Daraufhin verließ der 46-Jährige die Bank, um seine Maske zu holen.

Die drei Mitarbeiter der Bank in Krumbach verletzten sich leicht

Nur fünf Minuten später kam er zurück – auch diesmal ohne Mundschutz. Schon im Eingangsbereich hat er dann nach Angaben der Polizei laut geschrien. Die Mitarbeiter am Schalter verweigerten dennoch die Bedienung. Daraufhin lief der Mann um den Schalter und schlug allen drei Mitarbeitern auf den Rücken. Diese verletzten sich dabei laut Polizei leicht. Letztlich ging ein anderer Mann dazwischen, der die Szene beobachtet hatte und trennte den 46-Jährigen von den Angestellten.

Ab diesem Zeitpunkt habe sich der Mann bis zum Eintreffen der Polizisten ruhig verhalten. Die Beamten brachten ihn in eine Krankenhaus in Günzburg. Sie vermuten einen psychischen Hintergrund. Gegen den 46-Jährigen wird wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. (loto)

