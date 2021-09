Münsterhausen

Zwei junge Münsterhauser Musiker singen bei Stefan Mross

Plus Hannes und Hendrik Haider sind bei bei der ARD-Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" aufgetreten. Was sie alles erlebt haben und was es als Überraschung für die beiden gab.

Von Manuela Rapp

Wetten, dass die gesamte Familie Haider „Immer wieder sonntags“ an die gleichnamige ARD-Unterhaltungsshow mit Moderator Stefan Mross denken wird? Haben doch der neunjährige Hannes und der 13-jährige Hendrik am vergangenen Sonntag live aus dem Europapark in Rust vor einer Menge Zuschauer vor Ort und an den Fernsehgeräten gesungen. „Der Auftritt war cool“, sagt der jüngere der Brüder aus Münsterhausen. Aufgeregt, erklärt er ganz offen, sei er schon gewesen. Auch Hendrik, der Ältere, äußert sich begeistert: „Mir hat es Spaß gemacht.“ Er habe keine Angst gehabt, „es war eigentlich ganz easy.“ Vater Horst Haider jedenfalls ist stolz auf seine Jungs. „Freude, Dankbarkeit, dass alles funktioniert hat“, beschreibt er seine Gefühle nach der Sendung.

