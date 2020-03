04.03.2020

Münsterhausen weist weitere 30-Zonen aus

Nach einem Unentschieden in der Abstimmung nimmt der Marktgemeinderat beim Baugebiet „Am Hochfeld“ die Maiergasse heraus.

Dem Ziel, mehr Sicherheit im Straßenverkehr innerhalb des Ortes zu erreichen, ist man im Marktgemeinderat Münsterhausen wieder ein Stück näher gekommen. Bürgermeister Robert Hartinger gab in der Sitzung bekannt, dass in verschiedenen Straßenzügen die angrenzenden Grundstücke überwiegend mit Wohngebäuden bebaut sind und diese Bereiche zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone geeignet wären. Die Maßnahme wird von den zuständigen Sachbearbeitern der Polizeiinspektion Krumbach und der Verwaltung befürwortet, um in den Baugebieten einheitliche Geschwindigkeitsregelungen zu schaffen. Betroffen sind das Baugebiet „Am Hochfeld“ einschließlich Köperlesberg, Maiergasse und Frühmeßgasse. Bei der anschließenden Beratung und Diskussion stellte sich jedoch heraus, dass nicht alle Räte mit dem Vorschlag einverstanden sind und sich somit bei der Abstimmung eine Patt-Situation mit 7:7 Stimmen ergab. Die Gegner begründeten ihre Meinung damit, dass in der Maiergasse keine Verkehrsbeschränkung notwendig ist. Deshalb kam ein mehrheitlicher Beschluss zur Tempo-30-Zone ohne die Maiergasse zustande.

Im Bereich der Kindertagesstätte soll langsamer gefahren werden

Um eine Verkehrsbeschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer ging es auch in der Häuserhofer Straße im Bereich zwischen Einmündung Staatsstraße und zumindest bis zur Abzweigung Baumgärtlesiedlung. Hier ist auch die Kita angesiedelt. Um diese Beschränkung wurde von den Anliegern mit ausführlicher Begründung, die dem Rat vorlag, gebeten. Hartinger erklärte, dass nach Anwendung einer Ausnahmeregelung in der Straßenverkehrsordnung eine streckenbezogene Anordnung zu Tempo 30 im unmittelbaren Bereich der Kita-Einrichtung und höchstens auf 300 Meter Länge möglich wäre, aber nur jeweils von Montag bis Freitag gelten und sich zeitlich an den Öffnungszeiten der Kindertagesstätte orientieren soll. Der Beschlussvorschlag zu dieser Beschränkung fand mit einer Gegenstimme die Mehrheit im Rat.

Ein kurzer Feldweg ohne Verkehrsanbindung ist überwiegend im Baugebiet „Gewerbegebiet Nord“ aufgegangen und ein weiterer Feldweg nördlich der Marktgemeinde in Richtung Burtenbach hat ebenso jegliche Verkehrsbedeutung verloren. Deshalb beschloss das Gremium die Einziehung der gesamten Wegegrundstücke.

Nachdem der geplante Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Höhenweg – Erweiterung“ liegt, erhielt die Bauvorlage das gemeindliche Einvernehmen im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens.

In der Hauptstraße ist das Parken schwierig

Diskussionsbedarf gab es zum Antrag auf Ausbau eines bestehenden Stadels und Umbau des bestehenden Wohnhauses in vier Wohneinheiten in der Hauptstraße. Das Vorhaben fügt sich zwar in die nähere Umgebung ein und die Erschließung ist gesichert, aber bemängelt wurde seitens der Ratsmitglieder die fehlende Angabe über Stellplätze. In Anbetracht der schwierigen Parksituation an dieser Stelle besteht hierzu Klärungsbedarf mit Aufnahme eines entsprechenden Passus im Bauantrag.

Hartinger gab nähere Informationen zu dem im Oktober gefassten Beschluss, dass die Marktgemeinde die Gründung eines Zweckverbandes „Digitale Schulen Landkreis Günzburg“ befürwortet und die „dringende Notwendigkeit hier eine gemeinsame kommunale Lösung zu erarbeiten“ sieht. Als Sachaufwandsträger der Grundschule beabsichtigt die Gemeinde dem noch zu gründenden Zweckverband auf der Basis des vorliegenden Satzungsentwurfes beizutreten, so der einstimmige Beschluss. (wgl)

