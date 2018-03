vor 21 Min.

Noch mehr in Kindergarten und Kinderhort investieren?

Im Haupt- und Personalausschuss der Stadt Krumbach wurde diskutiert, ob die Plätze reichen.

Von Emil Neuhäusler

Aus drei zusätzlich beantragten Projekten wurde bei der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses der Stadt Krumbach eine Grundsatzdebatte, unter anderem auch über noch mehr Investitionen im Kindergartenbereich. Mahnende Worte hatte Stadtkämmerer Hubert Bühler, dass nicht alles, was wünschenswert wäre, zu verwirklichen sei.

Der Antrag auf die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 500000 Euro für die Realisierung von weiteren Kapazitäten im Bereich Krippe, Kindergarten und Kinderhort kam von der SPD-Fraktion. Die Projekte, die hinsichtlich Kindergarten derzeit laufen, genügen nach Vortrag von Stadtrat Tschochohei nicht. Immer noch können Kinder nicht unbedingt dort untergebracht werden, wo es sinnvoll wäre, wenn Eltern zum Beispiel keine Fahrtmöglichkeit oder kein Geld für öffentliche Verkehrsmittel haben, um ihre Kinder zu auswärtigen Kindergarten zu bringen.

Es geht nicht unbedingt um Neubauten, fügte Tschochohei hinzu, mit dem zusätzlichen Geld könne man zur Überbrückung von Notsituationen auch Gebäude anmieten. Unterstützung bekam der SPD-Stadtrat von Dr. Marcus Härtle (UFWG). In seiner Praxis erfahre er immer wieder von Kindern, die keinen Platz in einem Kindergarten im Stadtbereich bekommen, zahlen dafür werde er noch vorlegen. Es sei Fakt, behauptete er, dass die Stadt der gesetzlichen Verpflichtung der Betreuung von dreijährigen Kindern in der nächsten Zeit nicht nachkomme und es wäre ein Glück, dass die Eltern nicht klagen. Oft sei es so, merkte er weiterhin an, dass durch sogenannte I (Inklusion)- Kindergartenplätze die regulären Kinderplätze weggenommen werden, da für diese ein anderer Betreuungsschlüssel gilt.

Zweiter Bürgermeister Weiß verwies darauf, dass die Stadt derzeit rund fünf Millionen Euro für Investitionen im Kindergartenbereich ausgibt, und mehr seiner Meinung nach nicht geht. Er könne sich nicht erinnern, meinte er, dass in seiner 30-jährigen Stadtratstätigkeit eine so hohe Summe innerhalb von zwei bis drei Haushaltsjahren im Bereich Kinder, Kindergarten, Kinderkrippe, Kinderhort investiert wurde.

Das Ende der Fahnenstange für Investitionen ist ebenfalls für Stadtkämmerer Bühler erreicht. Die Stadt schaffe im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten sehr gute Bedingungen im Kindergartenbereich, aber mehr Spielraum sieht er momentan nicht, weder finanziell noch bei den Personalkapazitäten.

Vieles ist wünschenswert, meinte Dr. Sugar-Bunk, aber das Leben ist kein „Wunschkonzert“. Sie vertrat die Meinung, dass man Fahrten zu den Kindergärten in Deisenhausen, Billenhausen oder Breitenthal, wo noch Plätze frei sind, zumuten könne. „Wir strengen uns an, wir machen jedes Jahr unser Maximum und bauen jedes Jahr einen neuen Kindergarten, und mehr kann man von der Stadt nicht erwarten“, hob Bürgermeister Fischer hervor. Er schloss sich dem Vorschlag von Klaus Niederhofer (UFWG) an, die Belegungszahlen im Herbst abzuwarten und dann auf die tatsächliche Situation einzugehen.

Wünschenswert wäre es, wurde von mehreren Stadträten vorgebracht, wenn die Aufnahme in die Kindergarten der Stadt zentral organisiert würde. Damit könnte man auch verhindern, wurde argumentiert, dass Eltern ihr Kind vorsorglich in mehreren Kindergarten anmelden und somit fälschlicherweise den Eindruck verstärken, dass Plätze fehlen. Dass dies aufgrund der verschiedenen Träger nicht so ohne Weiteres möglich ist, erklärt der Kämmerer Bühler. Die Aufnahme von 500000 Euro in den aktuellen Haushaltsplan wurde mit zwei zu sieben Stimmen nicht empfohlen, das Thema kommt aber im Herbst noch einmal auf die Tagesordnung.

