15:10 Uhr

Party total mit Allgäu Power bei Krumbacher Festwoche

Wie die Partyband einmal mehr bei den Besuchern für beste Stimmung sorgt.

Schon des öfteren waren sie in Krumbach zu Gast. Am Samstag „rockte“ die Partyband Allgäu Power einmal mehr das Krumbacher Festzelt mit heißen Rhythmen.

Vom Auftritt von Allgäu Power im Festzelt gibt es bei uns eine große Bildergalerie:

88 Bilder Allgäu Power bei der Festwoche Krumbach 2019 Bild: Elisabeth Schmid

Die Krumbacher Festwoche war am vergangenen Freitag feierlich eröffnet worden (wir berichteten). In der Sparkasse gibt es eine Ausstellung über die Geschichte des heimischen Lions-Clubs zu sehen. Am Sonntag fand der Musikanten-Stammtisch des heimischen ASM-Bezirks 11 Krumbach Tisogau statt. Und auch heuer gibt es wieder Auftritte verschiedener Partybands. Allgäu Power setzte mit „Party total“ am Samstag gleich einen besonderen Akzent. (mn)

