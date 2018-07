vor 9 Min.

Polizei schnappt Automatenknacker in Krumbach

Am frühen Donnerstagmorgen versuchten drei junge Männer einen Zigarettenautomaten in Krumbach aufzuflexen. Ein aufmerksamer Zeuge rief jedoch die Polizei.

Am Donnerstag gegen 3.35 Uhr versuchten drei junge Männer in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Ein durch den Lärm alarmierter Anwohner informierte unter der Notrufnummer 110 die Polizeieinsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West über das vorhaben.



wie die Polizei berichtet, flüchteten die drei Täter im Alter von 15, 17 und 19 Jahren, als sie die Beamten bemerkten.

Dennoch konnte der 17-Jährige von einer Streifenbesatzung im Stadtgarten festgenommen werden. Den 15-Jährigen nahmen die Krumbacher Beamten morgens an dessen Wohnanschrift fest, während der 19-Jährige zwar identifiziert, aber nach wie vor flüchtig ist.

Wie sich bereits bei der Aufnahme vor Ort ergab, brachen die drei Täter zunächst mehrere Container auf einer nahegelegenen Baustelle auf, um dort nach geeignetem Werkzeug für den Zigarettenautomatenaufbruch zu suchen. So wurden zwei Flex, eine Motorsäge, Baubekleidung und diverses Werkzeug entwendet. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden. Den Strom für die Flex entnahmen die drei von der Baustelle, indem sie eine Kabeltrommel benutzten, welche ebenfalls von dort stammte. Der 17-Jährige hatte laut Polizei noch eine geringe Menge Marihuana bei sich und muss sich hierfür zusätzlich verantworten.

Die Spurensicherung vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Auch Das Jugendamt wird über den Vorfall verständigt. MN

