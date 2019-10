vor 21 Min.

Sind die Bauern die Prügelknaben der Nation?

CSU-Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger stellte sich in Edelstetten einer Diskussion über das Begleitgesetz zum Volksbegehren. Die Stimmung war teils gereizt.

Von Stefan Reinbold

Sind die Bauern die Prügelknaben der Nation? Mit dieser Frage eröffnete CSU-Landtagsabgeordneter Alfred Sauter den Diskussionsabend im Edelstetter Gasthof Bischof. Sauters Kollege, der CSU-Landtagsabgeordnete und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz Eric Beißwenger, der maßgeblich an der Erstellung des Begleitgesetzes zum Volksbegehren für mehr Artenschutz beteiligt war, stellte sich den Fragen der anwesenden Landwirte und Verbandsvertreter, mit etwa 40 Leuten eine überschaubare Veranstaltung. Inhaltlich ging es gleichwohl zur Sache. Nach dem erfolgreichen Volksbegehren werde die Diskussion noch „heftiger als vorher“ geführt, stellte Sauter fest.

Beißwenger: "Staatsregierung kann 2 Millionen Stimmen nicht unter den Teppich kehren"

Die Staatsregierung könne die „immense Zahl von Unterschriften“ aber nicht ignorieren, sagte Beißwenger, der, selbst Landwirt im schwäbischen Unterjoch, die Nöte der Bauern aus eigener Erfahrung kennt. „Wir können 2 Millionen Unterschriften nicht unter den Teppich kehren“, sagte er. Ziel der für den Gesetzgebungsprozess vorbereitenden Gesprächsrunden mit den Initiatoren des Volksbegehrens und Verbandsvertretern sei auch gewesen, deutlich zu machen, dass vieles von dem, was in dem Volksbegehren gefordert ist, nicht auf die bäuerliche Praxis passt.

Er nannte in diesem Zusammenhang mehrere „absolute Knackpunkte“. Einer davon sei, dass ab kommendem Jahr zehn Prozent der Grünflächen nicht vor dem 15. Juni gemäht werden dürften. Dies sei aus seiner Sicht nur als Staatsziel zu verwirklichen, nicht aber auf einzelne Betriebe anwendbar. Hier gelte es, entsprechende Programme aufzulegen, um dieses Ziel zu erreichen. Auch das Walzverbot, das nach dem 15. März gelten soll, sei nicht praktikabel. Auf seinen eigenen Flächen lag zum 15. März der Schnee noch gut einen Meter hoch.

Es gehe doch darum, so Beißwenger, die Verordnungen so zu erlassen, dass sie auch Sinn ergäben. Und zwar nicht nur in wirtschaftlicher und praktischer Perspektive sondern auch was den ökologischen Nutzen betreffe. Deshalb sollen die nun ins Auge gefassten Maßnahmen und Bestimmungen auch laufend bewertet und auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden. „Wenn’s nix bringt, ändern wir das“, versprach Beißwenger.

Bissinger: "Bauern brauchen praxistaugliche Lösungen"

Auf die Frage, wann die neuen Richtlinien, etwa für das Kulturlandschaftsprogramm, herauskommen, verwies Beißwenger darauf, dass die Vorschläge erst vonseiten der EU abgesegnet werden müssten. Klar sei, die Staatsregierung wolle „in Richtung Artenschutz“ mehr fördern. „Die Stimmung in der Landwirtschaft ist extrem schlecht“, konstatierte Beißwenger. Das habe mehrere Ursachen. Daher wolle die Staatsregierung eher auf Freiwilligkeit, statt auf Ordnungsrecht setzen. „Der Verbraucher muss mehr zahlen, das ist klar. Aber wir können ihm das nicht befehlen. Deshalb können wir nur mehr fördern“, sagte der CSU-Politiker.

Diskutierten in Edelstetten (von links): Ernst Karl Bierlein, Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Landtagsabgeordneter Alfred Sauter, Eric Beißwenger, Kreisbäuerin Marianne Stelzle, Kreisobman des Bauernverbands Stephan Bissinger und Stefan Baisch, Vorsitzender des Arbeitskreises Umwelt. Bild: Stefan Reinbold

Wie wolle man feststellen, ob die Maßnahmen ihrem angedachten Zweck dienen, wollte ein Landwirt wissen. Dies sei in der Tat ganz schwer, räumte Beißwenger ein. Er plädiere dafür, dass die entsprechenden staatlichen Einrichtungen etwa im Landesamt für Umwelt die Maßnahmen wissenschaftlich begleiteten.

Stephan Bissinger, Kreisobmann des Bauernverbands kritisierte die immense „Bürokratie, die ein Familienbetrieb kaum mehr umsetzen könne“ und forderte „praxistaugliche“ Lösungen und Planungssicherheit. „Wir wollen unseren Beitrag leisten“, sagte er, aber bei den sich anhäufenden Auflagen „fragen wir uns, wie wir das umsetzen sollen.“ Beißwenger erklärte, er sei sehr wohl der Meinung, dass man durchaus der guten fachlichen Praxis der Landwirte vertrauen dürfe. Schließlich seien drei Prozent der Bevölkerung ja nicht allein Schuld am Artenschwund. Der bürokratische Aufwand werde in den kommenden Jahren seiner Ansicht aber eher noch wachsen.

Immer mehr Menschen haben sich von der Landwirtschaft entfremdet

Einer der Zuhörer erzürnte sich sehr. „Was machen wir eigentlich falsch“, polterte er. Andere produzierten Produkte mit denen Menschen umgebracht würden, die Landwirte, die Nahrungsmittel produzierten, seien aber die Deppen. Er könne nicht sagen, was die Bauern falsch machten, so Beißwenger. Aber immer mehr Menschen hätten sich von der Landwirtschaft und ihren Rahmenbedingungen entfremdet.

Was die Abstandsregelung eines fünf Meter breiten Randstreifens zu Gewässern betreffe, wollte ein Landwirt wissen, ob auch zwischenzeitlich trocken fallende Gräben dazu gehörten. Beißwenger erklärte, dass lediglich Gewässer, erster, zweiter und dritter Ordnung unter die Regelung fallen. Künstliche Gewässer oder Entwässerungsgräben seien davon nicht betroffen. Eine Besucherin forderte, dass jeder Bürger als eine Arte Gleichbehandlung zehn Prozent seines Gartens für Blühflächen zur Verfügung stellen sollte. Für die Verbraucher entstehe keinerlei Verpflichtung, den Bauern werde jedoch de facto Eigentum weggenommen. „Das finde ich ungerecht“, sagte die Besucherin. Eine entsprechende Auflage für private Gärten sei nicht zu kontrollieren, erklärte Beißwenger. Alfred Sauter führte die Diskussion am Ende ins Grundsätzliche. „Das Grundproblem ist doch, dass der Produzent für seine Ware nicht das kriegt, was er verdient.“ Dabei zahle der Verbraucher indirekt über die Subventionen an die Landwirte dann doch einen Mehrpreis.

