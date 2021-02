06:00 Uhr

So soll der neue Kindergarten in Wiesenbach aussehen

Plus In Wiesenbach soll Ende 2021 mit dem Bau des neuen Kindergartens begonnen werden. Der soll Platz für eine Krippe und zwei Kindergartengruppen bieten. Und es sind noch mehr Details bekannt.

Von Manuela Rapp

Zum Jahresende 2021 werden in Wiesenbach die Schaufeln ausgepackt. Dann soll nämlich der Spatenstich für den neuen Kindergarten stattfinden. Jedenfalls sieht so der Zeitplan von Bürgermeister Gilbert Edelmann aus. Ein großer Schritt, denn dann wird die erste eigene Kinderbetreuung der Gemeinde in die Tat umgesetzt.

Vorgesehen ist, auf einem 4000 Quadratmeter-Areal in der Scheibenbergstraße in Unterwiesenbach einen „Land- und Naturkindergarten“, wie ihn der Ortschef bezeichnet, zu errichten, der Platz für eine Krippe und zwei Kindergartengruppen bietet.

„Ich sehe einen Bedarf im Mittel von 35 Kindern im Kindergarten und von circa elf in der Krippe“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Das sei Schwankungen unterworfen. Als Grundlage hierfür nennt er die jährlichen Berechnungen, die der Landkreis Günzburg für jede Kommune anstelle. In Spitzenjahren, erläutert Gilbert Edelmann weiter, könnten die insgesamt 50 Kindergartenplätze in den beiden Gruppen voll ausgeschöpft werden. Die Krippe verfüge wiederum über Betreuungsmöglichkeiten für bis zu zwölf Kleinkinder bis drei Jahre. Worauf es dem Bürgermeister ankommt: „Unbedingt sollen hier auch Integrativkinder ihren Platz haben.“ Denn: „Der Kindergarten ist für alle Kinder“, betont er.

Neuer Kindergarten in Wiesenbach: Architekt stellt Planung vor

Der Bauplatz für den barrierefreien Kindergarten liegt in der Ortsmitte von Unterwiesenbach – gegenüber der Feuerwehr. „Wir greifen die Architektursprache auf, die typisch ist für hier, und passen sie an die heutige Zeit an“, beschreibt Architekt Thomas Miller seine Intensionen. Mit der Gemeinde sei diskutiert worden, ob der Kindergarten sofort als Solitärbau auffallen oder sich ins Ortsbild integrieren soll. Die Entscheidung fiel für Letzteres: „Ein schlichtes Gebäude mit heimischen Oberflächen, aber modern interpretiert“, erklärt der Krumbacher Planer.

Konkret wird es aussehen wie ein L- oder T-förmiger Zweiseithof mit Satteldach. „Die Krippe ist etwas abgesetzt, ist für sich und mit eigenem Eingang.“ Warum das so ist? Der Chef des Büros Miller Architekten GmbH erklärt: „Da haben wir ganz andere Vorgaben und Voraussetzungen.“ Deshalb sei auch ein unterschiedlicher Ansatz nötig. „Viele der Krippenkinder können noch nicht laufen“, nennt er ein Beispiel. Oder das Bad betreffend: „Das muss ganz speziell ausgebildet sein.“ Zur Ausstattung gehöre da etwa ein großer Wickeltisch. Zum Schlafen bräuchten die Kleinen einen eigenen Ruheraum, der sich verdunkeln lasse. In der auf 28 Quadratmeter konzipierten Küche werde zwar zentral gekocht für alle Kinder, doch im Speisebereich würden Kindergarten und Krippe getrennt essen. Neben den jeweiligen Gruppenräumen für die beiden Kindergartengruppen gehören etwa ein Mehrzweckraum, Intensivräume, die für spezielles Arbeiten zur Verfügung stehen sollen, oder ein Leiterinnenzimmer sowie ein Raum für das Personal zur Miller’schen Planung.

Die Architektur des geplanten Wiesenbacher Kindergartens verbindet Traditionelles mit Modernem. Ende 2021 soll mit dem Bau der Einrichtung begonnen werden. Bild: Sammlung Miller Architekten GmbH

Im Obergeschoss findet die Technik ihren Platz. Zugrunde liegt dem Entwurf, wie der Architekt aufzeigt, ein vorgegebenes Raumprogramm. Er stimmt sich dabei eng mit dem Landratsamt und allen Beteiligen wie etwa der Kindergartenleitung ab. „Das ist ganz wichtig“, hebt er hervor. Doch nicht nur Thomas Miller ist bei der Realisierung des Kindergartens mit an Bord: „Ein großes Konsortium an Fachplanern wie zum Beispiel für den Brand- oder Schallschutz und anderes mehr ist beteiligt.“ Zusammen entwickle man ein Konzept, mache Berechnungen, wie das Gebäude letztendlich funktionieren soll, meint er. Es gehe schließlich um die Sicherheit der Kinder.

Rund 2,5 bis 2,7 Millionen Euro, überschlägt der Planer grob, wird der Wiesenbacher Kindergarten kosten. Dabei spricht er von „vielen Unabwägbarkeiten“. Rund 2,1 Millionen Euro wären förderfähig. Eine 50-prozentige Förderung bekommt die Gemeinde laut Bürgermeister Gilbert Edelmann auf jeden Fall. Sollte es gelingen, in ein Sonderinvestitionsprogramm zu kommen, wären es sogar 85 Prozent. Freilich: „Ich sehe die Chancen nicht sonderlich gut. Das ist ein bisschen wie Lotteriespielen“, dämpfte der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Hoffnungen. Der Topf müsste erhöht werden – die Nachfrage sei sehr groß.

